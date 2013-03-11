  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

نور میزبان سی و دومین دیدار مردمی استاندار و مدیران مازندران است

نور میزبان سی و دومین دیدار مردمی استاندار و مدیران مازندران است

ساری - خبرگزاری مهر: در سي و دومين ديدار مردمي مديران ارشد استان، استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی مازندران جمعه هفته جاری با اهالي شهرستان نور دیدار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران، معاونین و مدیران ستادی استانداری، جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی، روسای سازمانها و بانک های استان روز جمعه هفته جاری، 25 اسفند ماه، با مردم شهرستان نور دیدار خواهند کرد.

در این ملاقات، استاندار و مدیران استان با حضور در مصلای نماز جمعه آن شهرستان، ضمن ملاقات با مردم و رفع مشکلات آنان، نماز جمعه را در كنار مردم اقامه مي كنند.

از ديگر برنامه هاي طاهايي در اين روز، حضور در گلزار شهدا و اداي احترام به مقام شامخ آنان، ديدار با خانواده هاي معزز شهيدان، جانبازان و ايثارگران و بازديد از پروژه هاي عمراني است.

ملاقات با مردم نور از صبح روز جمعه در محل مصلي نماز جمعه اين شهر آغاز و پس از اقامه نماز جمعه نيز ادامه خواهد داشت.

مازندران دارای 20 شهرستان است.

کد مطلب 2016426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها