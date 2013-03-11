لزوم وضع قوانین مناسب برای حل مشکلات اراضی کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، مالک اژدر شریفی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی جرایم در حوزه محیط زیست اظهار داشت: در بخش حل مشکلات اراضی کشاورزی با ضعف قانون مواجه هستیم و از برخی قوانین در این خصوص سواستفاده می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال های اخیر قانون مناسبی برای ممانعت از تبدیل اراضی کشاورزی به طرح های صنعتی و کشاورزی تصویب نشده است هرچند از سال 85 به بعد حفظ کاربری اراضی جزو الزامات بوده است جز به تشخیص کمیسیون های مربوطه.

شریفی افزود: شرط تصویب این کمیسیون ها سبب شده است که اصل قانون در این زمینه نادیده گرفته شود و در این خصوص با سلیقه شخصی عمل شود.

شریفی با بیان اینکه مشاورین حقوقی نقش مهمی در حل مشکلات اراضی کشاورزی دارند، افزود: هم اکنون شعبه 9 دادگاه حقوقی تبریز به کلیه پرونده های شکایت محیط زیست رسیدگی می کند که رسیدگی مناسب به این پرونده ها سبب افزایش انگیزه در میان کسانی که در این راستا حقوق خود را در معرض خطر می بینند، می شود.

وی ادامه داد: حدود 70 تا 80 درصد از شکایت هایی که در خصوص تصاحب زمین های کشاورزی می شوود به نفع دولت پایان می پذیرد.

رئیس دادگستری استان با بیان اینکه هرساله به آمار جرایم محیط زیستی افزوده می شود، گفت: این امر به عنوان یک معضل در جامعه مطرح شده است که برای جلوگیری از آن باید اقدامات مناسبی توسط سازمان های مربوطه صورت گیرد.