کانونها باید در حوزه یک حرکت فرهنگی قرار بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا سلیمانی بعد از ظهر دوشنبه دربزرگداشت سالروز بیستمین سالگرد تاسیس ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد اظهارداشت: جوانان عنصر محرک جامعه هستند و باید از حضور جوانان در مساجد غافل نشویم چرا که با تعامل بیشتر جوان و مسجد بسیاری از گره های موجود در جامعه چه از لحاظ فرهنگی و چه دینی گشوده می شود.

وی ادامه داد: 20 سال پیش شورای فرهنگ عمومی مصوبه ای را تصویب کردند که منجر به تشکیل کانون های فرهنگی و هنری مساجد شد، که امروز به درخت تنومندی تبدیل شده که شاخه و برگ آن تمام نقاط کشور را در بر دارد.

دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در ادامه با بیان اینکه تا سال 85 تنها 2400 كانون در كشور فعال بود، عنوان کرد: این تعداد در دولت نهم و دهم به 9 هزار كانون رسیده است.

حجت الاسلام سلیمانی یاد آور شد: وجود 10 هزار كتابخانه مساجد، 618 كانون تخصصی در 23 رشته، راه اندازی كانون در جوار مساجد دانشگاه، برگزاری طرح تلاوت نور در 25 هزار مسجد، طرح تفسیر قرآن در هفت هزار مسجد، اهدای تجهیزات كتابخانه ای و حمایت از یك هزار نشریه مسجدی از جمله اقدامات این نهاد در سالجاری است.

60 درصد مساجد آذربایجان غربی در مناطق روستایی تاسیس شده است

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری آذربایجان غربی، گفت: بیش از ۶۰ درصد کانون های این استان در مناطق روستایی و محروم تاسیس شده است که این نشان دهنده توجه مسئولین به تمام اقشار جامعه است.

حجت الاسلام محمد رضا بابازاده اظهارداشت: در سال 84 تعداد کانون های فرهنگی و هنری در استان 25 عدد بود که امسال این تعداد به 472 کانون رسیده است.

وی افزود: با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی از لحاظ موقعیت جغرافیایی با چند کشور خارجی همسایه بوده، لذا مسئولیت ما را سنگین تر کرده است و توانستیم با همت جوانان مسجدی و انقلابی در نقطه صفر مرزی نیز کانون فرهنگی و هنری مساجد را دایر کنیم.

حجت الاسلام بابازاده، با اشاره به کمبود روحانی در استان، افزود: در حال حاضر تعدادی از کانون های به مدیریت روحانیون اداره می شود که نشان دهنده مسئولیت پذیری روحانیت در امر هدایت فکری و معنوی جوانان است.

در این مراسم از نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اهدا لوح و تابلو فرش اهدایی از طرف کانون ها و همچنین کانون های برتر و 2 قاری عضو کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان که موفق به کسب مقام کشوری در مسابقات شده بودند، به دست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل شد.