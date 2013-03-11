اردوهای راهیان نور و گردشگری هویتی جوانان از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید موسی زاده مدیر کل طرح‌های ملی جوانان گفت: اردوهای راهیان نور چندین سال است که در کشور بوسیله ستاد راهیان نور انجام می‌شود و وزارت ورزش و جوانان در نظر دارد در حیطه وظیفه خود و با هماهنگی ستاد راهیان نور، جوانان کشور را از همه اقشار وارد این عرصه کند.

موسی زاده افزود: وزارت ورزش و جوانان این کار را آغاز نکرده است بلکه در نظر دارد به ظرفیت آن اضافه کند و در کل نقش خودش را آغاز و دنبال کند.

وی تصریح کرد: این طرح با استفاده از ظرفیت سمن‌های هر استان اجرا می‌شود و نظارت و هماهنگی آن به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه است.

مدیر کل طرح‌های ملی جوانان گفت: بخش اعظم هزینه‌ها به عهده وزارت ورزش و جوانان است و بخش بسیار جزئی آن از شرکت کننده در اردو تامین می‌گردد.

وی با بیان اینکه اردوهای گردشگری هویتی جوانان، هم زمان با اردوهای راهیان نور آغاز می‌شوند افزود: هدف از اردوهای گردشگری هویتی آشنایی جوانان با توانمندی‌ها و دستاوردهای بومی و ملی ایران اسلامی است و اینکه خود جوان بتواند از نزدیک آن را مشاهده کند.

موسی زاده ادامه داد: در این اردوها خیلی به دنبال گردشگری تفریحی نیستیم و قصد داریم کارهای عظیم و برجسته‌ای که در حوزه های علمی ، صنعتی ، عمرانی به دست دانشمندان و متخصصان ایرانی انجام شده، به رؤیت جوانان برسد و جوان به چیزی که تا حدودی از آن فاصله گرفته یعنی خودباوری برسد. در حقیقت فلسفه نام گذاری گردشگری هویتی هم به همین منظور است.

موسی زاده ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان به دنبال این است که این طرح تمام جوان‌ها را شامل شود یعنی گروه هدف ما 20 میلیون جوان ایرانی است و این امر باید بر اساس فراخوان عمومی در استان‌ها صورت پذیرد که جوانان گوناگون با نگرش‌ها و نگاه‌های گوناگون حضور پیدا کنند.

مدیرکل طرح‌های ملی جوانان در پایان گفت: امسال با توجه به محدودیت زمان و بودجه و همچنین به دلیل جدید بودن اجرای این اردوها در وزارت ورزش و جوانان،هر استان تا سقف 1000 نفر به اردو های راهیان نور اعزام می‌کنند و در بخش اردوهای هویتی به دلیل تعداد زیاد و پراکندگی استان‌های مبداء و اینکه این طرح برای اولین بار در سطح کلان اجرا می‌شود، تا سقف 100 نفر در هر استان آغاز می‌شود و در سال بعد به این ظرفیت افزوده می‌شود.