به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان صبح دوشنبه در جمع بیش از 100 نفر از طلاب و فضلای دامغانی اظهار داشت: اگر اختیارات مدیران شهرستانی با تفویض اختیار از سوی مدیران استانی انجام گیرد ما شاهد آسان شدن کارها و جلوگیری از رفت و آمد مردم به مرکز استان برای پیگیری امور خواهیم بود.

وی یادآور شد: بنده به عنوان نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی بارها بر افزایش اختیارات مدیران شهرستانی در جلسات استانی تاکید کردم و باز هم بر این موضوع پافشاری خواهم کرد که این امر موجب بها دادن به مدیران می شود و به مردم نیز کمک فراوانی می کند.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شهرستان دامغان با دارا بودن سابقه فرهنگی و اجتماعی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند که باید همه مدیران و دلسوزان در حل این مشکلات سهیم باشند تا شاهد رشد این شهرستان در تمامی بخش ها باشیم.

رستمیان خاطرنشان ساخت: شهرستان دامغان دارای توان و ظرفیت های بالقوه بوده که باید از این توان و ظرفیت ها به خوبی استفاده کرد تا بهتر شاهد رشد و توسعه در این شهرستان باشیم.

وی اضافه کرد: باید نگاه مسئولان اجرایی کشور را به شهرستان دامغان افزایش دهیم تا با همراهی و همکاری مسئولان اجرایی این شهرستان از محرومیت و مظلومیت خارج شود.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با وحدت و اتحاد می توانیم کمک فراوان به شهرستان داشته باشیم و این امر باید بیش از گذشته تقویت شود.

وی همچنین خواستار برگزاری چنین نشست هایی با دیگر موثرین شهرستان دامغان شد و گفت: پیشنهاد بنده این است نشست با علما و فضلا باید در سال دو بار برگزار شود تا بهتر بتوانیم از نظرات و دیدگاه های طرفین در جهت کمک به رشد و توسعه شهرستان بهره بگیریم.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین در این جلسه گزارشی از اقدامات و فعالیت های انجام شده در طول مدت مسئولیت خود ارائه داد و در زمینه بودجه سال 92 دولت به مجلس شورای اسلامی نیز مطالبی را بیان کرد.

حجت الاسلام احمد عالیشاهی رئیس حوزه علمیه برادران دامغان و نماینده طلاب و فضلای دامغانی مقیم قم نیز در ابتدای این دیدار گزارشی از وضعیت طلاب و فضلای شهرستان ارائه داد و خواستار تقویت همراهی و همکاری بیشتر نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با طلاب و فضلا شد.

پاسخ به سوالات توسط عبدالرحمان رستمیان نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه های این نشست بود.

به گزارش مهر، 250 نفر از طلاب و علمای دامغانی در حوزه های علمیه شهر قم مشغول به تحصیل علوم حوزوی و تدریس در حوزه های علمیه شهر قم هستند.