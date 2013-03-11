افزایش مصرف آب در ایام پایانی سال توسط مشترکین شهرکرد/ کاهش تدریجی ذخایر آبهای زیرزمینی 

محمود صفاری در گفتگو با خبر نگار مهر ، با اشاره به فرا رسیدن عید نوروز و خانه تکانی منازل اذعان داشت: آب یکی از نعمت های الهی بوده و باید از به درستی مصرف کنیم ودر هدررفت آب بویژه در این ایام آخر سال که مصرف آب توسط مشترکین بسیار بالاست جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: باتوجه به کاهش بارندگی ها و خشکسالیهای که در چند سال پیش رخ داده است، باعث کاهش تدریجی ذخایر آب های زیرزمینی و افت تدریجی سطح آب در چاههای استان شده است.

صرفه جویی در مصرف آب ضرورت دارد

وی اظهار داشت: صرفه جویی در مصرف آب به معنای کم مصرف کردن نیست بلکه درست و بجا استفاده نمودن از این نعمت الهی بوده و باید با الگوی صحیح ار آب استفاده کرد.

مدیر شرکت آب و فاضلاب شهرستان شهرکرد در ادامه گفت: هیچگونه احتمال قطع شدن آب در این ایام نوروز وجود ندارد و ذخایر آب موجود در مخازن مرتبا توسط کارشناسان بررسی و کنترل می شود و با مشکل کمبود آب در ایام مواجهه نیستیم.