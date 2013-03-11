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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

صفاری خبر داد:

افزایش مصرف آب در ایام پایانی سال توسط مشترکین شهرکرد/ کاهش تدریجی ذخایر آبهای زیرزمینی 

افزایش مصرف آب در ایام پایانی سال توسط مشترکین شهرکرد/ کاهش تدریجی ذخایر آبهای زیرزمینی 

شهرکرد  - خبرگذاری مهر : مدیر شرکت آب و فاضلاب  شهرستان شهرکرد گفت: افزایش مصرف آب در ایام پایانی سال توسط مشترکین شهرستان شهرکرد افزایش پیدا می کند.

محمود صفاری در گفتگو با خبر نگار مهر ، با اشاره  به فرا رسیدن عید نوروز و خانه تکانی منازل اذعان داشت: آب یکی از نعمت های الهی بوده و باید از به درستی مصرف کنیم ودر هدررفت آب بویژه در این ایام آخر سال که مصرف آب توسط مشترکین بسیار بالاست  جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: باتوجه به کاهش بارندگی ها و خشکسالیهای که در چند سال پیش رخ داده است، باعث کاهش تدریجی ذخایر آب های زیرزمینی و افت تدریجی سطح آب در چاههای استان  شده است. 
 
صرفه جویی  در مصرف آب ضرورت دارد
 
وی اظهار داشت: صرفه جویی در مصرف آب به معنای کم مصرف کردن نیست بلکه درست و بجا استفاده نمودن از این نعمت الهی بوده و باید با الگوی صحیح ار آب استفاده کرد.
 
مدیر شرکت آب و فاضلاب  شهرستان شهرکرد در ادامه گفت: هیچگونه احتمال قطع شدن  آب در این ایام نوروز وجود ندارد و ذخایر آب موجود در مخازن مرتبا توسط کارشناسان بررسی و کنترل می شود و با مشکل کمبود آب در ایام مواجهه نیستیم.  
 
وی بیان داشت: در ایام نوروز در صورت بروز هرگونه حوادث در زمینه آب و فاضلاب اعضای کشیک دراین ایام پاسخگوی همشهریان خواهند بود.
کد مطلب 2016453

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