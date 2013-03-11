نوسازی بافت فرسوده قم نیازمند اهتمام ویژه مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منتظران با بیان اینکه رسيدگي به مشكلات و معضلات بافت فرسوده شهري و برطرف كردن آنها از مباحث مهم شهري و مورد تأكيد مقام معظم رهبري است، افزود: در سال‌هاي اخير با افزايش بسته‌هاي حمايتي دولت در نوسازي و بهسازي بافت‌هاي ناكارآمد شهري شاهد رشد روزافزون آباداني در اين مناطق بوده‌ايم و با عنايت به مشكلات فراوان از نظر استحكام بناهاي مسكوني و خطر پذيري آنها در مقابل حوادث غير مترقبه و عدم وجود معابر مناسب در اين بافت توجه بيش از پيش به آن ضروری است.

وی با بیان اینکه احیا و نوسازی بافت فرسوده قم نیازمند عزم راسخ مسئولان است، گفت: با اشاره به وجود 1074 هكتار بافت فرسوده در قم (كه اين محدوده به 1800 هكتار افزايش يافته و در مرحله نهايي شدن است)، گفت: هم اكنون با رايزني‌هاي انجام شده با شهرداري قم،‌ عوارض در حد تراكم پروانه‌هاي نوسازي منازل مسكوني واقع در بافت فرسوده رايگان بوده و نيز سازمان نظام مهندسي موافقت نموده است تا 20 درصد در عمليات نظام مهندسي در طراحي و نظارت نقشه ها تخفيف ارائه دهد.

منتظران همچنين به پرداخت وام تسهيلات نوسازي 200 و 250 ميليون ريالي نوسازي واحدهاي مسكوني بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: به افراد واجد شرايط فرم (ج)‌ سبز و سرپرست خانواده وام 7 درصدي و اگر فردي اين شرايط را نداشته باشد وام 15 درصدي تعلق مي‌گيرد كه در سال 1391 تعداد 491 واحد مسكوني براي دريافت تسهيلات فوق به بانك‌هاي عامل از طرف شركت عمران معصوميه معرفي شده است.

وي همچنين نحوه اطلاع رساني به مردم براي دريافت بسته هاي حمايتي فوق در سال 91 را از طريق ارسال پيامك براي ساكنين بافت فرسوده جهت اطلاع رساني، نصب بنر در سطح شهر،‌ اجراي طرح چهره به چهره درب منازل واقع در بافت و برگزاري جلسات آموزش ساكنين و ... بيان نمود.

مدير عامل شركت عمران معصوميه در خصوص پروژه بهسازي پيرامون امامزاده موسي مبرقع(ع) در محله چهل اختران قم افزود: اين پروژه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به قم و با همكاري استانداري،‌ شهرداري و شركت عمران معصوميه به نمايندگي از شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در حال انجام است و تاكنون از طرف شركت مادر تخصصي ميزان 5085 متر مربع به ارزش تقريبي 62 ميليارد ريال از عرصه و اعيان طرح تملك و تخريب شده است كه شامل 6 واحد تجاري به مساحت 123 متر مربع به ارزش 12 ميليارد ريال و تعداد 45 واحد مسكوني به مساحت4962 متر مربع به ارزش 50 ميليون ريال مي باشد.

وی در خصوص توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي استان قم به عنوان يكي ديگر از وظايف شركت عمران معصوميه كه در جهت محروميت زدايي از مناطق حاشيه نشين و محروم به انجام مي‌رسد گفت:‌ در سال 91 مبلغ 65 ميليارد ريال براي اجراي 18 پروژه از قبيل 2 درمانگاه و خانه بهداشت،‌ مدرسه، 4 سالن ورزشي،‌ 4 خانه دانش، 4 زمين چمن مصنوعي،‌ بوستان شهر قائم،‌ فرهنگسرا و كلانتري از منابع شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران تخصيص يافته است.

منتظران در ادامه گفت: با توجه به حضور سالانه 20 ميليون نفر زائر در شهر مقدس قم و وجود بارگاه ملكوتي حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمكران، مي‌بايست در پيشرفت كمي و كيفي شهر قم از جمله بافت‌هاي ناكارآمد شهري اهتمام ويژه داشت و دولت محترم و مسئولان شهري همچون گذشته در خدمات رساني بيش تر به مردم اين شهر كوشا باشد.

وی همچنين خبر افزايش وام تسهيلات به مبلغ 300 ميليون ريال از ابتداي سال آينده در بانك‌هاي ملي،‌ تجارت، مسكن، ملت و ... را اعلام کرد.