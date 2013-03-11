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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

تام هنکس برادوی را هم "خوش‌شانس" کرد

تام هنکس برادوی را هم "خوش‌شانس" کرد

نمایش "مرد خوش‌شانس" با بازی تام هنکس در برادوی با استقبال خوبی روبه رو شده و در آغاز هفته چهلم نمایش آن در دو اجرای اول 367 هزار دلار فروش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، درآمد این دو نمایش خیلی بیشتر از ظرفیت تئاتر برادوی است و تعداد زیادی از بلیت‌های آن با قیمت‌های بالا پیش‌فروش شده‌اند. گفته می‌شود پیش‌فروش این نمایش می‌تواند به بیش از 9 میلیون دلار هم برسد که به این معنی است که تام هنکس هم در تئاتر به آن دسته از ستارگان هالیوود مانند هیو جکمن، دنزل واشنگتن و جولیا رابرتز می‌پیوندد که فروش بالا در باکس آفیس را ضمانت می‌کنند.

با وجود اینکه امسال تعداد بیشتری از نمایش‌ها به صحنه رفتند، میزان بازدید کلی از آنها خیلی بالاتر نرفت و بیشترشان با استقبال روبه‌رو نشدند. تعداد تماشاگران امسال برادوی تاکنون 192 هزار نفر بوده و 24 نمایش گذشته فروش 17.2 میلیون دلاری را تجربه کرده‌اند که از 16.9 میلیون پارسال مقدار اندکی بیشتر شده است.

20 نمایش موزیکال 15 میلیون دلار برای برادوی به دست آوردند که بیش از 88 درصد کل درآمد آن است. 168.168 نفر هم به تماشای این نمایش ها نشستند و به طور متوسط نفری 90.45 دلار پرداخت کردند.

چهار نمایشنامه نیز رقمی نزدیک به 2 میلیون دلار درآمد و 24 هزار تماشاچی کسب کردند که 11.5 درصد کل درآمد برادوی بوده و به طور متوسط نفری 82.39 دلار پرداخت کردند.

کد مطلب 2016457

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