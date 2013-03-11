جایزه فستیوال گوادالاخارا به "کودکی" رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این فیلم که محصول مشترک آرژانتین و برزیل است، از سوی آرژانتین در بخش فیلم خارجی اسکار حضور داشت و در همه فستیوال‌های مهم امسال نیز مطرح بود. این فیلم توسط کمپانی پیرامید اینترنشنال به فروش رسید و برای پخش در آمریکا توسط فیلم موومنت خریداری شد.

فیلم "ژینگو" که درباره حفاظت از محیط زیست بود برنده جایزه ویژه داوران در قسمت اصلی داستانی شد. این فیلم توسط کمپانی O2 فیلمز متعلق به فرناندو مریلز تهیه شده است.

جایزه مزکال که به فیلم‌های مکزیکی داده می‌شود، به فیلم "کارگران" ساخته خوزه لویز واله رسید. این فیلم داستانی اجتماعی دارد و اولین فیلم داستان کوتاه این کارگردان است که بسیار هم مورد توجه منتقدان قرار گرفت.

جایزه بهترین ساخته اول به فیلم "کلی آب" رسید. این فیلم داستان یک پدر و دختر تازه به دوران رسیده در یک تعطیلات بارانی را به تصویر می کشد. این فیلم توسط آنا گوارا و لتیشا خورخه کارگردانی شده و ساخته اروگوئه، هلند و مکزیک است.

اثر دسته جمعی کمدی "تصمیم آخر" جایزه منتخب مردم را برد. این فیلم روز جمعه هم در مراسمی جداگانه جایزه مطبوعات را دریافت کرده بود. فرانسیسکو فرانکو کارگردانی این اثر را به عهده داشت.

در قسمت فیلم مستند جایزه بهترین فیلم به ایگناسیو آگوئروی اهل شیلی برای فیلم "آن روز" رسید. آگوئرو همچنین کار تهیه کنندگی این فیلم را نیز به عهده داشت. جایزه بهترین کارگردان هم به داریو ناردی برای فیلم "پروانه‌های سادورنی" رسید. این فیلم ساخته آرژانتین با همکاری بریتانیا و ایتالیاست. سبک جسورانه بصری این فیلم و تهیه‌کنندگی‌اش آن را در میان منتقدان مطرح کرد.