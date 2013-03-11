فرهنگ ایثار و شهادت حافظ منافع کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی و روز بزرگداشت شهدا، مدیرکل، معاونان و مدیران بیناد شهید و ایثارگران استان روز دوشنبه با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.



آیت الله باریک بین در این دیدار گفت: باید تلاش کنیم تا تفکر شهدا در میان نسل جوان و آینده سازان کشور بخوبی ترویج شود تا زمینه صیانت و احیاء این اندیشه بخوبی فراهم شود.



وی افزود: شهادت در کشور ما به عنوان یک واقعیت و جریان اصیل فرهنگی محسوب می شود و امروزه پیگیری و سرلوحه قرار دادن این تفکر ضروری و اجتناب ناپذیر است.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: بر اساس آیات قرآنی شهدا زنده اند و نزد پروردگار روزی می خورند اما باید این واقعیت را باور داشته باشیم که شهدا برگزیدگان الهی هستند و ما وظیفه داریم با خواندن وصیت نامه این بزرگواران مسیر درست را پیدا کنیم.



وی یادآورشد: از بنیاد شهید انتظار داریم در معرفی شهدای استان تلاش بیشتری کند تا روحیه خودباوری، شجاعت، ایثار و از خود گذشتگی در جامعه فراموش نشود.



در این دیدار نصیری مدیرکل بنیاد شهد و امور ایثارگران استان هم گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه کرد.





