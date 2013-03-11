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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

منعم با مهر مطرح کرد:

کاهش میزان مراجعات و افزایش کیفیت خدمات در اولویت بنیاد شهید اشتهارد

کاهش میزان مراجعات و افزایش کیفیت خدمات در اولویت بنیاد شهید اشتهارد

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اشتهارد با اشاره به آغاز به کار اداره بنیاد شهید در شهرستان اشتهارد از روز گذشته، گفت: تلاش برای کاهش میزان مراجعات و افزایش کمی و کیفی خدمات از اولویت های این نهاد در سال جدید خواهد بود.

ایرج منعم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اشتهارد از روز گذشته با حضور مسئولان استانی افتتاح شده و آغاز به کار کرد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان اشتهارد 126 شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده  و 400 جانباز و آزاده را در خود جای داده است تصریح کرد: هدف بنیاد اشتهارد رسیدگی به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در منزل این عزیزان است.

وی تاکید کرد: کاهش میزان مراجعات به اداره و افزایش کمی و کیفی خدمات به خانواده معظم شهدا و ایثارگران از اولویت های بنیاد اشتهارد در سال جدید خواهد بود.

منعم گفت: پرسنل این اداره به حضور در منزل خانواده های معظم شهدا و جانبازان از نزدیک از مشکلات آنها مطلع و در جهت رفع نیازها و خواسته های آنها تلاش خواهند کرد.

وی تکریم ارباب رجوع را از مهمترین شروط خدمتگزاری در جامعه اسلامی دانست و تاکید کرد: این مهم در خصوص خدمتگزاری به خانواده شهدا و جانبازان از اهمیت و حساسیت دو چندانی برخوردار خواهد بود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اشتهارد خدمتگزاری صادقانه و خالصانه به این قشر را موجب زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و راه ادای دین به این عزیزان دانست.
 

کد مطلب 2016476

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