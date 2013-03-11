نوروز 92 دانش آموزان ابتدایی پیک شادی نخواهند داشت

جلال امینی درگفتگو با خبرنگارمهر؛ گفت: هیچ گونه مشکلی در خصوص کمبود کاغذ و چاپ نشدن دفترچه پیک نوروزی برای دانش آموزان درایام نوروز 92 دراستان کرمانشاه نداریم.

وی ادامه داد: برای کلیه دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی دفترچه پیک نوروزی و شادی تدارک دیده شده است به گونه ای که با هیچ گونه مشکلی برای تهیه این دفترچه روبرو نیستیم.

وی تصریح کرد: ما درمقطع ابتدایی مدیران و معلمان مدارس را برای توزیع این دفترچه ها دربین دانش آموزان آزاد گذاشته ایم به گونه ی که تصمیم معلمان مبنای توزیع آنها دربین دانش آموزان ابتدایی خواهد بود.

امینی تکلیف تعطیلات نوروزی سال 92 را برعهده معلمان دانست.

مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه درباره دانش آموزان مقطع راهنمایی نیزابراز داشت: در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی همانند سال های گذشته دفترچه پیک شادی توزیع می شود.

امینی اظهارداشت: 171 هزاردانش آموز کرمانشاهی درمقطع ابتدایی و 50هزار و صد و ده دانش آموز نیز دراستان کرمانشاه درمقطع راهنمایی مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه همچنین درباره حضور دانش آموزان و معلمان در آخرین روز های پایانی سال گفت: معلمان و دانش آموزان باید مطابق با تقویم رسمی کشور تا روز 28 اسفند سال 91 در مدارس حضور یافته و به امر آموزش و پرورش در مدارس استان ادامه دهند.