فعالیت 15هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد در کشور/باید پاسخگوی نیازهای فکری و معنوی جامعه باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر دوشنبه در آیین بزرگداشت بیستمین سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در ارومیه اظهارداشت: این کانون ها یک شبکه عظیم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تشکیل داده اند که اگر بدرستی هدایت شوند هر کانون یک سنگر برای نظام می شود.

وی ادامه داد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد در مسیر تحقق آرمان های امام خمینی(ره) گام برداشته و توانسته است جایگاه مساجد را در جامعه پر رنگ تر کنند.

حسینی به نقش برجسته کانون های مساجد در زمینه رونق مساجد و جذب جوانان به این سنگر برتر فرهنگی و اجتماعی اشاره و تاکید کرد: زمانی که مساجد سنگر ما شدند توانستیم انقلابی را به پیروزی برسانیم که اکنون بعد از گذشت بیش از سه دهه همچنان عامل بیداری مسلمانان جهان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حکومت بر قلب ها را لازمه موفقیت در مسائل فرهنگی دانست و گفت: این نوع حکومت فقط از طریق فکر و اندیشه ممکن می شود و با اخلاق نیکو و لطافت بیان می توانیم برای همیشه بر روح و قلب جوانان تاثیرگذار باشیم.

حسینی به نقش آذربایجان غربی در دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: این استان بیش از 12 هزار شهید تقدیم به انقلاب کرده است و اگر وصیت نامه این عزیزان مطالعه شده و از پای صحبت خانواده های آنان بنشینیم به روشنی خواهیم دید که همه از نیروهای فعال مسجدی بوده اند که توانستند معنی جهاد را با خون خود بر خاک پاک میهن بنویسند.

وی همچنین از مساجد به عنوان اولین پایگاه دفاعی در جنگ نرم نام برد و عنوان کرد: اگر جوانان و نوجوانان با آموزه های اسلامی و قرآنی در مساجد آشنا شوند تبدیل به نیروهای برتر دفاعی خواهند شد که می توانیم با تکیه بر همین افکار پرورش یافته دنیا را فتح کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یاد آور شد: ما به عنوان یک مسئول فرهنگی باید پاسخگوی نیازهای فکری و معنوی جامعه نیز باشیم چرا که یک فکر تابنده می تواند ملتی را به سوی پیشرفت و توسعه هدایت کند.

در این مراسم از نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اهدا لوح و تابلو فرش اهدایی از طرف کانون ها و همچنین کانون های برتر و دو قاری عضو کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان که موفق به کسب مقام کشوری در مسابقات شده بودند، به دست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل شد.