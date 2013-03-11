به گزارش خبرنگار مهر، علي رضا خسروي صبح دوشنبه در جمع رانندگان و فعالان بخش حمل و نقل كالا استان سمنان در محل پایانه های این استان، كار اين بخش از صنعت حمل و نقل را مهم و در خور توجه دانست و اظهار داشت: اگر ما همه امكانات را داشته باشيم و بتوانيم نيازهاي خودمان را توليد كنيم ولي به حمل و نقل توجه نداشته باشیم، كشور دچار معضل و مشكل مي شود.

وی همچنین، شغل رانندگان را از جمله مشاغل پر خطر، بسيار سخت و پر اهميت دانست و گفت: رانندگان مسئوليت بسيار بزرگ و حساسي را بر عهده دارند و باید به آنها توجه بیشتری شود.

نماينده مردم شهرستان های سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی بيان داشت: بيش از يك ميليون كاميون در سطح كشور تردد مي كنند كه در بخش هاي مختلف هر يك از آنها مي توانند حامل پيام هاي مهم فرهنگي باشند.

خسروي با یادآوری اینکه در كشور بالغ بر 120 ميليون تن محصولات كشاورزي توليد مي شود كه همه اينها بايد جابجا شود خاطر نشان كرد: جابجايي این میزان کالا بسیار طاقت فرسا است پس این مهم توجه بیشتر مسئولان را به اين صنف زحمت كش می طلبد.

وي با اشاره به اينكه بر بدنه خودروها نكات ظريف كه حامل پيامهاي است نوشته شده اظهار داشت: چقدر خوب بود اين يك ميليون خودرويي كه در كشور تردد مي كند هر يك به مناسبتي اين جملات كه در بخشهاي مختلف نوشته شد را به جملات منتخب و متناسب با نياز روز جامعه اختصاص مي دادند.

نماينده مردم شهرستان های سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی در خاتمه ضمن ابراز خرسندي از تلاشي كه توسط مجموعه مديران سازمان حمل و نقل و پايانه استان سمنان در بهبود خدمات رساني به اين بخش صورت گرفته است، گفت: در بازديد از این سازمان شاهد حساسيتي ويژه از سوي مديران اين مجموعه بودم كه در راستاي تحقق اهداف پيش بيني و برنامه ريزي شده صورت گرفته است.

بنا بر این گزارش: بيان مشكلات صنفي توسط برخي رانندگان و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات از دیگر برنامه های این نشست بود.

شايان ذكر است در بازديد نماينده مردم شهرستان های سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی از اداره کل پايانه های استان سمنان به مناسبت هفته منابع طبيعي اقدام به غرس نهال نیز در محوطه این اداره کل شد.