فعاليت 15 مرکز قرآني در شهرستان بروجن/استقبال از بهار با برپايي 50 هفت سين قرآني در اردل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد منصوری گفت: هم اکنون شش موسسه قرآني، دو خانه قرآن روستايي و هفت خانه قرآن شهري در اين شهرستان مشغول فعاليت هستند.
وی با اشاره به اينکه فعاليت مراکز قرآني شامل برگزاري دوره هاي آموزشي قرائت، مفاهيم، تفسير و حفظ قرآن کريم است، افزود: برپايي جلسات قرآني، تربيت معلم و آموزشيار قرآني و مشارکت در برگزاري برنامه هاي قرآني در مناسبت هاي مختلف مذهبي و ملي از ديگر فعاليت هاي اين مراکز قرآني به شمار مي آيد.
وي به اشاره به اينکه کاربردي شدن مفاهيم قرآني در جامعه معرفي سبک زندگي قرآني است، تصريح کرد: مراکز قرآني با اجراي طرح هاي آموزشي مي توانند علاوه بر ريشه کني بي سوادي قرآني در انتقال مفاهيم و ارائه الگوي زندگي قرآني نقش مهمي را ايفا کنند.
منصوري انجام فعاليت هاي قرآني در شهرستان بروجن را مطلوب ارزيابي کرد و گفت: با وجود مربيان کارآزموده قرآني در اين شهرستان هم اکنون در حوزه آموزش روخواني و روانخواني قرآن کريم گام هاي مؤثري براي آموزش افراد برداشته شده است.
چاپ دو فيلمنامه از هنرمند چهارمحالي در کتاب فيلمنامههاي برگزيده جشنواره حسنات
دو فيلمنامه از محسن باقري دستگردي در کتاب فيلمنامههاي برگزيده دومين جشنواره ملي فيلم کوتاه حسنات به چاپ رسيد.
رئيس حوزههنري استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به رونمايي از کتاب فيلمنامههاي برگزيدهجشنواره ملي فيلم کوتاه حسنات در سومين دوره اين جشنواره گفت: در اين مجموعه 35 فيلمنامه به چاپ رسيده که فيلمنامه هاي «مدال سياه» و « سنگ قبري براي آب» نوشته ي محسن باقري دستگردي از هنرمندان چهارمحال و بختياري از آن جمله است.
حجت الله شيرواني افزود: دبيرخانه جشنواره حسنات به منظور حمايت از جوانان فيلمساز و کمک به اعتلاي سطح فيلمنامه ها، آثار برگزيده دومين دوره اي اين جشنواره را به صورت کتاب در اختيار علاقمندان به شرکت در اين جشنواره قرار مي دهد.
توزيع بسته هاي فرهنگي بين رابطين فرهنگي شهرستان کيار
کارشناس تشکل هاي ديني تبليغات اسلامي شهرستان کيار از توزيع بسته هاي فرهنگي بين رابطين فرهنگي اين شهرستان خبر داد.
طاهر خسرويان گفت: هم اکنون هفت رابط فرهنگي تبليغات اسلامي شهرستان کيار در شهرهاي شلمزار و گهرو و روستاهاي خراجي و دستنا مشغول فعاليت هستند.
وي افزود: به منظور بالابردن سطح آگاهي رابطين و برنامه ريزي براي انجام امور فرهنگي در شهرها و روستاهاي شهرستان، بسته هاي فرهنگي هر ماه در اختيار رابطين قرار مي گيرد.
خسرويان تصريح کرد: اين بسته هاي فرهنگي شامل کتاب هاي مذهبي، لوح هاي فشرده و مجلات تخصصي تبليغات اسلامي است.
استقبال از بهار با برپايي 50 هفت سين قرآني در شهرستان اردل
کارشناس قرآني تبليغات اسلامي اردل از برپايي 50 هفت سين قرآني به مناسبت سال جديد در اين شهرستان خبر داد.
كارشناس قرآني تبليغات اسلامي اردل گفت: با همکاري مؤسسات و خانه هاي قرآني، هيئت های مذهبي و كانون هاي فرهنگي و تبليغي وابسته به اين نهاد در زمان تحويل سال جديد 50 سفره هفت سين با محوريت قرآن در گلزارهاي شهدا و امامزادگان اين شهرستان برپا مي شود.
داريوش خسرويان افزود: غبارروبي و عطرافشاني قبور مطهر شهدا از ديگر برنامه هاي هيئت های و موسسات قرآني شهرستان اردل در زمان تحويل سال 1392 است.
توزيع سه هزار جلد كتاب و اقلام فرهنگي در بروجن
از ابتداي امسال تاكنون بيش از سه هزار و 720 جلد كتاب و محصولات فرهنگي بين موسسات قرآني وهيئت های مذهبي وابسته به تبليغات اسلامي بروجن توزيع شده است.
رئيس تبليغات اسلامي بروجن گفت: از ابتداي امسال تاکنون دو هزار و 800 جلد کتاب مذهبي ،230 جلد قرآن کريم، 130جلد مفاتيح و نهج البلاغه و 560 مورد اقلام و محصولات فرهنگي در اختيار مؤسسات و خانه هاي قرآني و هيئت های مذهبي اين شهرستان قرار گرفته است.
حجت الاسلام مجيد الهيان با اشاره به اينکه هم اکنون 250 هيئت مذهبي و 15 مؤسسه و خانه قرآن شهري و روستايي در شهرستان بروجن فعاليت مي کنند، افزود: حمايت هاي نرم افزاري از اين مراکز فرهنگي بخشي از برنامه هاي اجرايي تبليغات اسلامي است که در مناسبت هاي مختلف ملي و مذهبي و با توجه به حجم فعاليت هاي هيئات و مؤسسات انجام مي شود.
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