فعاليت 15 مرکز قرآني در شهرستان بروجن/استقبال از بهار با برپايي 50 هفت سين قرآني در اردل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد منصوری گفت: هم اکنون شش موسسه قرآني، دو خانه قرآن روستايي و هفت خانه قرآن شهري در اين شهرستان مشغول فعاليت هستند.

وی با اشاره به اينکه فعاليت مراکز قرآني شامل برگزاري دوره هاي آموزشي قرائت، مفاهيم، تفسير و حفظ قرآن کريم است، افزود: برپايي جلسات قرآني، تربيت معلم و آموزشيار قرآني و مشارکت در برگزاري برنامه هاي قرآني در مناسبت هاي مختلف مذهبي و ملي از ديگر فعاليت هاي اين مراکز قرآني به شمار مي آيد.

وي به اشاره به اينکه کاربردي شدن مفاهيم قرآني در جامعه معرفي سبک زندگي قرآني است، تصريح کرد: مراکز قرآني با اجراي طرح هاي آموزشي مي توانند علاوه بر ريشه کني بي سوادي قرآني در انتقال مفاهيم و ارائه الگوي زندگي قرآني نقش مهمي را ايفا کنند.

منصوري انجام فعاليت هاي قرآني در شهرستان بروجن را مطلوب ارزيابي کرد و گفت: با وجود مربيان کارآزموده قرآني در اين شهرستان هم اکنون در حوزه آموزش روخواني و روانخواني قرآن کريم گام هاي مؤثري براي آموزش افراد برداشته شده است.

چاپ دو فيلمنامه از هنرمند چهارمحالي در کتاب فيلمنامه‌هاي برگزيده جشنواره حسنات

دو فيلمنامه از محسن باقري دستگردي در کتاب فيلمنامه‌هاي برگزيده دومين جشنواره ملي فيلم کوتاه حسنات به چاپ رسيد.‏

رئيس حوزه‌هنري استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به رونمايي از کتاب فيلمنامه‌هاي برگزيده‌جشنواره ملي فيلم کوتاه حسنات در سومين دوره اين جشنواره گفت: در اين مجموعه 35 فيلمنامه به چاپ رسيده که فيلمنامه هاي «مدال سياه» و « سنگ قبري براي آب» نوشته ي محسن باقري دستگردي از هنرمندان چهارمحال و بختياري از آن جمله است.

حجت الله شيرواني افزود: دبيرخانه جشنواره حسنات به منظور حمايت از جوانان فيلمساز و کمک به اعتلاي سطح فيلمنامه ها، آثار برگزيده دومين دوره اي اين جشنواره را به صورت کتاب در اختيار علاقمندان به شرکت در اين جشنواره قرار مي دهد.‏