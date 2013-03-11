رضا مسعودی فر ظهر امروز دوشنبه در همایش علمی کاربردی و منطقه ای مدیریت پیگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در اهر علت تشکیل این معاونت را راهبرد اصلی تعیین شده در قانون اساسی و برنامه های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و در برنامه پنجم توسعه کشور برای دادگستری ها ارسال شده تشکیل شده است.

مسعودی فر، هدف از تشکیل این کارگاه ها را آموزش و تمرین فرایند علمی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد وحدت رویه در کارکرد شورای پیشگیری، گسترش ادبیات نظری پیشگیری در گستره ملی، ارتقاء توان علمی شوراها برای هدایت امر پیشگیری در سطح استان و افزایش اثر بخشی شوراهای استانی پیشگیری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه صرف جزا دادن باعث کاهش جرائم نمی شود گفت: نرخ رشد جرم همزمان با دنیا 5درصد است و نرخ رشد جمعیت 2/1 درصد و نرخ رشد اقتصادی زیر 5 درصد است و مجازات های اعمال شده باعث کم شدن جرائم نشده است.

معاون قضایی و سرپرست معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان با فرا قوه ای دانستن پیشگیری از جرم گفت: برای رسیدن به هدف و نتیجه مورد نظر همکاری تمامی دستگاه ها در این زمینه امری ضروری است.

