  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۳۰

مسعودی فر:

پیشگیری از وقوع جرم نیازمند فرهنگ‌سازی و همکاری همه نهادها و مردم است

پیشگیری از وقوع جرم نیازمند فرهنگ‌سازی و همکاری همه نهادها و مردم است

اهر - خبرگزاری مهر: معاون قضایی و سرپرست معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی نیازمند فرهنگ سازی و همکاری تمامی ادارات و نهادها و مردم برشمرد و بر همکاری تنگاتنگ ادارات و مردم با دستگاه قضایی دراین زمینه تأکید کرد.

رضا مسعودی فر ظهر امروز دوشنبه در همایش علمی کاربردی و منطقه ای مدیریت پیگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در اهر علت تشکیل این معاونت را راهبرد اصلی تعیین شده در قانون اساسی و برنامه های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و در برنامه پنجم توسعه کشور برای دادگستری ها ارسال شده تشکیل شده است.

مسعودی فر، هدف از تشکیل این کارگاه ها را آموزش و تمرین فرایند علمی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد وحدت رویه در کارکرد شورای پیشگیری، گسترش ادبیات نظری پیشگیری در گستره ملی، ارتقاء توان علمی شوراها برای هدایت امر پیشگیری در سطح استان و افزایش اثر بخشی شوراهای استانی پیشگیری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه صرف جزا دادن باعث کاهش جرائم نمی شود گفت: نرخ رشد جرم همزمان با دنیا 5درصد است و نرخ رشد جمعیت 2/1 درصد و نرخ رشد اقتصادی زیر 5 درصد است و مجازات های اعمال شده باعث کم شدن جرائم نشده است.

معاون قضایی و سرپرست معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان با فرا قوه ای دانستن پیشگیری از جرم گفت: برای رسیدن به هدف و نتیجه مورد نظر همکاری تمامی دستگاه ها در این زمینه امری ضروری است.
 

کد مطلب 2016492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها