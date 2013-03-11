سرهنگ پاسدار اسماعیل قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهاركرد: این تعداد نهال شامل 680 اصله کاج سوزنی، 300 اصله نهال از نوع آلبالو و آلو و 20 اصله از نوع سوری "زبان گنجشک" است.

وی اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن بهار در فضایی به مساحت 600 مترمربع از مجموعه آموزشگاه گل‌های بهاری از نوع بنفشه و شقایق نیز کاشته شد.

قاضی کاشت درخت را یک عمل خیر و ثواب و دارای باقیات‌الصالحات دانست و تصریح کرد: درخت‌کاری یک عبادت بزرگ است که آثار مادی و معنوی آن برای انسان ماندگار است.

وی تاکید کرد: باید فرهنگ درخت‌کاری و دوستی با طبیعت در جهاد نهادینه شود و هفته درخت‌کاری بهانه مناسبی برای توجه ویژه به این موضوع مهم و فرهنگ‌سازی آن است.

قاضی، درخت‌کاری و فضای سبز را یک نیاز ضروری برای مجموعه آموزشگاه بیان کرد.

گفتنی است، فرماندهی، جانشین فرماندهی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه و ستاد فرماندهی آموزشگاه در کنار سایر پایوران رسمی و وظیفه در این مراسم شرکت کردند.