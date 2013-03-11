مبارزه با مواد مخدر مستلزم نهادینه شدن فرهنگ پیشگیری در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حسن زاده در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کردستان در سنندج با اشاره به آثار مخرب و زیانبار استفاده از مواد مخدر در سطح جامعه و لزوم مقابله عملی با این پدیده خطرناک اظهار داشت: معضل اعتیاد امروزه به عنوان یکی از ناهنجارهای اجتماعی موجب بروز بسیاری از مشکلات و نارسایی ها در جامعه شده است.

وی افزود: ترویج بلای خانمانسوز مواد مخدر کانون خانواده ها و نیروی انسانی جوان و فعال جامعه را هدف قرار داده است و در صورت عدم مقابله قاطع با این پدیده و استفاده از آن موجب آسیب رسانی به زیرساخت های جامعه در بسیاری از عرصه ها می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان استفاده از مواد مخدر را اهرم فشار استکبار جهانی برای ضربه زدن به کشورهای مستقل دانست و ادامه داد: در این راستا دشمنان انقلاب به دلیل اینکه قادر به رویارویی مسقیم در برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیستند از طرق مختلف درصدد افزایش گرایش جوانان به سمت مواد مخدر هستند تا با مبتلا ساختن جوانان این نیروی خلاق جامعه را از چرخه توسعه کشور خارج سازند.

حسن زاده یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران امروزه به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر از طریق افغانستان به سایر کشورهای همسایه و نیز کشورهای اروپایی هر ساله در راه مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر هزینه های فراوانی را تقبل و تعداد کثیری از نیروهای نظامی و انتظامی کشور را در این راه تقدیم کرده است.

وی وجود اعتقادات و باورهای دینی را در جامعه مانع از رواج بسیاری از معضلات اجتماعی از جمله ترویج مصرف مواد مخدر برشمرد و بر لزوم آگاهی و هوشیاری خانواده ها برای جلوگیری از گرایش فرزندانشان به سمت مواد مخدر تاکید کرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان بیان کرد: مردم و مسئولان باید با شناخت کامل راه های پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر تلاش خود را برای ریشه کنی مصرف مواد مخدر جامعه مضاعف کنند.

حسن زاده از اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان خواست تا برای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه مقابله با کاهش گرایش و مصرف مواد مخدر در جامعه نهایت تلاش خود را به عمل آورند.

وی خواستار تقویت مباحث فرهنگی و اعتقادی برای سالم سازی فضای جامعه و کاهش مصرف مواد مخدر شد.