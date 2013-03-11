  1. دانشگاه و فناوری
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

برگزاری مسابقه دانشجویی گلایدر در واحد علوم و تحقیقات

برگزاری مسابقه دانشجویی گلایدر در واحد علوم و تحقیقات

اولین دوره مسابقات دانشجویی گلایدر با حضور 16 تیم شرکت در روز چهارشنبه 23 اسفمدماه در واحد علوم و تحقیقات بر گزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی هسته علمی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات اولین دوره مسابقات گلایدر در سطح دانشجویی را برگزار می‌کند.

این دوره از مسابقات با حضور 16 تیم در روز چهارشنبه 23 اسفندماه برگزار می‎‌شود.

بر اساس قوانین این مسابقه گلایدرهای طراحی شده از هیچ گونه نیروی پیشران به غیر از نیروی پرتاب دست نباید بهره ببرند و حداکثر طول بال 2 متر در نظر گرفته شده است. وزن گلایدر نباید از 250 گرم بیشتر باشد.

حداقل طول پرواز برای احتساب امتیاز 10متر و هر شرکت کننده مجاز به 2 بار پرتاب است. 

پرتاب گلایدرها توسط اعضا تیم صورت می‌گیرد و انتخاب پرتاب کننده بر عهده تیم است.

کد مطلب 2016505

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