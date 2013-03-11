برگزاری مسابقه دانشجویی گلایدر در واحد علوم و تحقیقات

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی هسته علمی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات اولین دوره مسابقات گلایدر در سطح دانشجویی را برگزار میکند.
این دوره از مسابقات با حضور 16 تیم در روز چهارشنبه 23 اسفندماه برگزار میشود.
بر اساس قوانین این مسابقه گلایدرهای طراحی شده از هیچ گونه نیروی پیشران به غیر از نیروی پرتاب دست نباید بهره ببرند و حداکثر طول بال 2 متر در نظر گرفته شده است. وزن گلایدر نباید از 250 گرم بیشتر باشد.
حداقل طول پرواز برای احتساب امتیاز 10متر و هر شرکت کننده مجاز به 2 بار پرتاب است.
پرتاب گلایدرها توسط اعضا تیم صورت میگیرد و انتخاب پرتاب کننده بر عهده تیم است.
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