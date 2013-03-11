ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دادگستری آذربایجان شرقی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام مالک اشتر شریف ظهر امروز دوشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی منطقه ای در اهر، همچنین به مسائل امنیتی آخر سال نیز اشاره کرد و افزود: آمادگی لازم از سوی دادگستری آذربایجان شرقی برای برقراری امنیت در چهارشنبه سوری و ایام عید با همکاری دستگاه های نظامی و انتظامی فراهم شده است.

وی، افزود: در رابطه با چهارشنبه سوری قبلاً هماهنگی های که با نیروی انتظامی داشتیم انجام یافته است و تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شده است که امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده مشکل جدی در این زمینه پیش نیاید.

این مقام مسئول همچنین به تأمین امنیت تعطیلات نوروز اشاره کرد و افزود: با دستگاه های اجرایی و انتظامی هماهنگی های متعددی انجام شده است. و پنجشنبه این هفته نشستی با حضور رؤسای دادگستریها و دادگاهها و دادستانهای استان در تبریز خواهیم داشت که در آنجا هماهنگی های نهایی انجام خواهد شد که اینها با دستورات قضایی های خودشان نیروی انتظامی و مقامات اجرایی را پشتیبانی خواهند کرد و انشاالله مشکلی پیش نیاید.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، هدف از برگزاری کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی را در راستای تصمیماتی که در شورای پیشگیری از وقوع جرم مرکز استان گرفته شده است اعلام کرد و افزود: در این جهت استان را منطقه بندی کرده ایم تا این نشست ها و کارگاه ها در کلیه شهرستان ها برگزار شود که اولین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی منطقه ای با حضور شهرستان های اهر، هریس، ورزقان و کلیبر در شهرستان اهر برگزار شد و گزارش های خود را ارایه دادند.

وی، در مورد تأثیر عملی برگزاری اینگونه کارگاه ها در جامعه نیز گفت: اولاً مسئولان از آمار و ارقام جرایم آگاه می شوند و به اطلاع مردم رسانده می شود و وقتی مردم مطلع شدند فلان جرم در جامعه زیاد است به همت مسئولان تمهیداتی اندیشیده می شود تا آن جرم کاسته شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، در ارتباط با افزایش پرونده های وارده به دادگستری های استان آذربایجان شرقی نیز گفت: متأسفانه امسال به علت مسایل و حوادث اقتصادی که به مردم فشار آمد تقریباً کمی پرونده های وارده اضافه داشت ولی در کنترل است و آن نجابت و شرافتی که در اکثریت قاطع مردم است آن هم کمکی است در این جهت که جرایم را کنترل کنیم.

وی، تعداد پرونده های وارده در ماه به دادگستری های استان آذربایجان شرقی را 35هزار فقره پرونده و تعداد پرونده های مختومه را 36 هزار فقره پرونده اعلام کرد.

به گفته رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، بیشترین جرم در استان آذربایجان شرقی مربوط به ایراد ضرب و جرح و دومی مربوط به سرقت تعزیری یا همان سرقت های سبک است.