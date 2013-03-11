نمایشگاه عفاف و حجاب در کرج پایان یافت

حسین آبین سرپرست مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي كرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين نمايشگاه با هدف فضاسازي فرهنگي و علمي در ترويج فرهنگ حجاب و عفاف و ترغيب جوانان دانشجو به استفاده از آن، آشنايي دانشجويان با فلسفه عفاف و تاريخچه آن در تمدن ها و اديان جهان و ارايه الگوي مناسب حجاب و اصالت بخشي به فرهنگ عفاف، بررسي علل استفاده از حجاب در جوامع مختلف و ريشه يابي حجـــاب در زنان و مردان در ملل مختلف از طریق ارائه آثار تصویری و نمایشگاهی برگزار شد.

آبین با تاکید بر اهمیت جایگاه والای پوشش اسلامی افزود: شناخت تاثیر حجاب و نقش آن در کاهش آسیب اجتماعی می‌تواند مسیر حرکت جامعه را به سوی ترقی و تعامل هموار سازد، به طوری که علاوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل با ارائه راه حل‌هایی به سلامت جامعه کمک نماید.

وی به اثرگذاری بیشتر جایگاه حجاب و عفاف از طریق نمایش آثار تصویری و نمایشگاهی اشاره کرد و گفت: چنين نمايشگاه هايي براي تمامی مراكز علمي و آموزشي موثر است چرا که دانشجويان با مبحث بد حجابی، آرايش و عدم پوشش مناسب كه موجب تخريب شخصيتی، رواني و روحي خواد شد آشنا می‌شوند و نمایش جايگاه والاي پوشش اسلامي به وسيله آثار تصويري و نمايشگاهي تاثيرگذارتر است.