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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

نمایشگاه عفاف و حجاب در کرج پایان یافت

نمایشگاه عفاف و حجاب در کرج پایان یافت

کرج – خبرگزاری مهر: نمایشگاه عفاف و حجاب که از 14 اسفند ماه جاری به مدت یک هفته در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج برگزار شده بود امروز به کار خود پایان داد.

حسین آبین سرپرست مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي كرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين نمايشگاه با هدف فضاسازي فرهنگي و علمي در ترويج فرهنگ حجاب و عفاف و ترغيب جوانان دانشجو به استفاده از آن، آشنايي دانشجويان با فلسفه عفاف و تاريخچه آن در تمدن ها و اديان جهان و ارايه الگوي مناسب حجاب و اصالت بخشي به فرهنگ عفاف، بررسي علل استفاده از حجاب در جوامع مختلف و ريشه يابي حجـــاب در زنان و مردان در ملل مختلف از طریق ارائه آثار تصویری و نمایشگاهی برگزار شد.

آبین با تاکید بر اهمیت جایگاه والای پوشش اسلامی افزود: شناخت تاثیر حجاب و نقش آن در کاهش آسیب اجتماعی می‌تواند مسیر حرکت جامعه را به سوی ترقی و تعامل هموار سازد، به طوری که علاوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل با ارائه راه حل‌هایی به سلامت جامعه کمک نماید.

وی به اثرگذاری بیشتر جایگاه حجاب و عفاف از طریق نمایش آثار تصویری و نمایشگاهی اشاره کرد و گفت: چنين نمايشگاه هايي براي تمامی مراكز علمي و آموزشي موثر است چرا که دانشجويان با مبحث بد حجابی، آرايش و عدم پوشش مناسب كه موجب تخريب شخصيتی، رواني و روحي خواد شد آشنا می‌شوند و نمایش جايگاه والاي پوشش اسلامي به وسيله آثار تصويري و نمايشگاهي تاثيرگذارتر است.

کد مطلب 2016515

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