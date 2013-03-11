به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمدعلی نظري ظهر امروز دوشنبه در همایش علمی کاربردی و منطقه ای مدیریت پیگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در اهر گزارشی از کارهای انجام شده در آغاز این جلسه ارائه و گفت: عمده جرائم رخ داده در این شهرستان تصادفات خودرویی، ضرب و جرح، تخریب، توهین و اهانت، و سرقت است.

وی افزود: تصادفات خودرویی یا بی احتیاطی در رانندگی بیشترین تلفات و پرونده ها را به خود اختصاص داده و لزوم احتیاط بیشتر از سوی رانندگان عزیز و همکاری مسئولین و ادارات زیربط مثل اداره راه و شهرسازی، برق و شهرداری را در تسهیل نمودن حمل ونقل عمومی و جاده ای به خصوص جاده اهر –تبریز را می طلبد.

رئیس دادگستری شهرستان اهر گفت: چندین راهکار برای پیشگیری از وقوع جرائم در این شهرستان را مانند راهکارهای اجتماعی، فرهنگی، نشست های هم اندیشی و روشن گری با حضور خانواده ها و دستگاه های فرهنگی و آموزشی و دانشگاهی عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد با تدبیر و برنامه ریزی مناسب بتوانیم راهکارهای علمی و عملی را به خانواده ها و افرادی که بنحوی در معرض این آسیب ها قرار دارند آشنا نماییم که در این راستا همکاری و مشارکت عموم شهروندان را می طلبد.

همایش علمی کاربردی و منطقه ای مدیریت پیگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در اهر با حضور قضات دادگستری شهرستانهای اهر، ورزقان، کلیبر و خداآفرین و بخشهای تابعه، فرمانداران، فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولین ادارات و نهادهای منطقه ارسباران در سالن تبلیغات اسلامی اهر برگزار شد.