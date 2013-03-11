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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

در میان استقبال دانشجویان/

کرسی آزاداندیشی دانشجویی "حجاب؛ قلعه یا زندان" در دانشگاه پیام نور سنندج برگزار شد

کرسی آزاداندیشی دانشجویی "حجاب؛ قلعه یا زندان" در دانشگاه پیام نور سنندج برگزار شد

سنندج - خبرگزاری مهر: کرسی آزاداندیشی دانشجویی با عنوان "حجاب؛ قلعه یا زندان" در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج با حضور اساتید، کارشناسان و دانشجویان این مرکز کرسی آزاداندیشی در خصوص بررسی و ارائه دیدگاه های موافق و منتقدانه نسبت به حجاب برگزار شد.
 
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج در این کرسی آزاد اندیشی اظهار داشت: واژه حجاب در جامعه مورد بحث و موضوعی ارزشمند و مهم بوده و به دلیل این نوع اهمیت نیازمند پیگیری به منظور روشن شدن زوایای پنهان آن است.
 
هادی یوسفی با بیان اینکه بد حجابی و بی حجابی دغدغه اکثریت است، افزود: کرسی های آزاد اندیشی جایگاهی برای طرح این مساله و رفع شبهات موجود در آن است.
 
وی عنوان کرد: دانشجویان قشر فرهنگی جامعه هستند که می توانند معضلات جامعه را بهتر درک کنند و با ارائه دلیل و برهان در مباحث موافق و منتقدانه درک درستی از مسائل ارائه دهند.
 
در این کرسی دو گروه موافق حجاب و با تعبیر قلعه از حجاب و گروه منتقد با تعبیر حجاب به عنوان زندان در دو گروه به مدت سه ساعت و در دو بخش با هم به بحث و مناظره پرداختند که در خاتمه مراسم نیز تریبون آزاد بین دانشجویان برگزار شد.
 
گفتنی است رئیس بسیج دانشجوی استان کردستان محسن پیشوایی علوی و رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج داوران این کرسی بودند.
کد مطلب 2016522

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