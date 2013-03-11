کرسی آزاداندیشی دانشجویی "حجاب؛ قلعه یا زندان" در دانشگاه پیام نور سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج با حضور اساتید، کارشناسان و دانشجویان این مرکز کرسی آزاداندیشی در خصوص بررسی و ارائه دیدگاه های موافق و منتقدانه نسبت به حجاب برگزار شد.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج در این کرسی آزاد اندیشی اظهار داشت: واژه حجاب در جامعه مورد بحث و موضوعی ارزشمند و مهم بوده و به دلیل این نوع اهمیت نیازمند پیگیری به منظور روشن شدن زوایای پنهان آن است.

هادی یوسفی با بیان اینکه بد حجابی و بی حجابی دغدغه اکثریت است، افزود: کرسی های آزاد اندیشی جایگاهی برای طرح این مساله و رفع شبهات موجود در آن است.

وی عنوان کرد: دانشجویان قشر فرهنگی جامعه هستند که می توانند معضلات جامعه را بهتر درک کنند و با ارائه دلیل و برهان در مباحث موافق و منتقدانه درک درستی از مسائل ارائه دهند.

در این کرسی دو گروه موافق حجاب و با تعبیر قلعه از حجاب و گروه منتقد با تعبیر حجاب به عنوان زندان در دو گروه به مدت سه ساعت و در دو بخش با هم به بحث و مناظره پرداختند که در خاتمه مراسم نیز تریبون آزاد بین دانشجویان برگزار شد.

گفتنی است رئیس بسیج دانشجوی استان کردستان محسن پیشوایی علوی و رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج داوران این کرسی بودند.