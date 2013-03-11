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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

شاکری:

دهکده توریستی در گنبدکاووس احداث می‌شود

دهکده توریستی در گنبدکاووس احداث می‌شود

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گنبدکاووس گفت: دهکده توریستی و گردشگری در مسیر اینچه برون احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله شاکری بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه ستاد اشتغال شهرستان افزود: برای اجرای این طرح شش هکتار زمین تملک شده است و در حال تهیه پیش طرح آن هستیم تا در کمیسیون گردشگری موافقت اصولی آن صادر شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی گفت: در بحث صنایع دستی نتوانستیم خوب عمل کنیم چون بازار فروش خوبی نداریم.
 
وی بیان داشت: اگر این کار در قالب شرکت تعاونی و یا کارگاه باشد بهتر می توانیم نظارت کنیم و باید برای فروش محصولات بازرایابی شود تا مشکل نداشته باشیم.
 
شاکری گفت: در بخش گردشگری نیز می توان با رایزنیهای مختلف نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام کرد ولی اکنون بیشتر سرمایه گذاران در زمینه تسهیلات و یا عوارض شهرداری با مشکل مواجه می شوند.
 
رئیس اداره میراث فرهنگی گنبدکاووس میزان تعهد اشتغال شهرستان را 140 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد برای 185 نفر شغل ایجاد شد.
 
گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 2016523

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