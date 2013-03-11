به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله شاکری بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه ستاد اشتغال شهرستان افزود: برای اجرای این طرح شش هکتار زمین تملک شده است و در حال تهیه پیش طرح آن هستیم تا در کمیسیون گردشگری موافقت اصولی آن صادر شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی گفت: در بحث صنایع دستی نتوانستیم خوب عمل کنیم چون بازار فروش خوبی نداریم.

وی بیان داشت: اگر این کار در قالب شرکت تعاونی و یا کارگاه باشد بهتر می توانیم نظارت کنیم و باید برای فروش محصولات بازرایابی شود تا مشکل نداشته باشیم.

شاکری گفت: در بخش گردشگری نیز می توان با رایزنیهای مختلف نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام کرد ولی اکنون بیشتر سرمایه گذاران در زمینه تسهیلات و یا عوارض شهرداری با مشکل مواجه می شوند.

رئیس اداره میراث فرهنگی گنبدکاووس میزان تعهد اشتغال شهرستان را 140 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد برای 185 نفر شغل ایجاد شد.

گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.