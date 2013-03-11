به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام جواد حاجی زاده در همایش علمی کاربردی و منطقه ای مدیریت پیگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در اهر گفت: ریشه اکثر جرم و جنایت جهل و ناآگاهی و برخی مسائل اجتماعی و عدم رعایت حریم خانواده بشمرد و افزود: باید با فرهنگ سازی مناسب و آشنا کردن اقشار مختلف مردم با برخی از مسائل و مشکلات اجتماعی که زمینه ساز جرم در جامعه هستند بتوانیم از وقوع جرم پیشگیری نماییم.

وی، تلاش های انجام شده توسط این نهاد قضایی را در تأمین امنیت لازم برای جامعه مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: باید با ساز و کارهای مناسب و همکاری و همراهی ادارات و نهادها و مردم و تشکیلات قضایی را در رسیدن به اهداف خود که همان برقراری نظم و انضباط در جامعه و آرامش و امنیت است یاری نماییم.

حاجی زاده تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه فرهنگی و اجتماعی و قضایی را با شرکت کارشناسان، صاحب نظران و اساتید دانشگاهی را برای ارائه راهکار مناسب در پیشگیری از وقوع جرم مهم ارزیابی کرد و خواستار مشارکت ادارات در کمک به تحقق این امر شد.

وی، افزود: این همایش علمی و کاربردی فرصتی مناسب برای تبیین راهکارها و لحاظ آن در فعالیت های این نهاد می تواند موثر واقع شود که امید است با تداوم اینگونه همایش ها بتوانیم ایده ها و نظرات کارشناسی شده را دراین حوزه عملیاتی نماییم.