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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

دوچرخه‌سواری قهرمان آسیا-هندوستان؛

پراش مدال نقره گرفت/ پنجمین مدال برای دوچرخه‌سواران ایران

پراش مدال نقره گرفت/ پنجمین مدال برای دوچرخه‌سواران ایران

مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا هندوستان با کسب مقام نایب قهرمانی توسط محمود پراش در ماده کایرین پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون دوچرخه‌سواری، در ادامه پنجمین و آخرین روز از مسابقات قهرمانی دوچرخه‌سواری آسیا در بخش پیست، محمود پراش رکابزن ملی‌پوش ایران توانست با کسب مقام نایب قهرمانی در ماده کایرین، سومین مدال نقره کاروان دوچرخه‌سواری ایران را در این دوره از رقابتها کسب کند. همچنین در این ماده محمد پراش دیگر نماینده ایران مقام چهارم را به خود اختصاص داد. در این مسابقات رکابزنان مالزی و چین به ترتیب مقام‌های اول و سوم را کسب کردند.

سی و سومین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و بیستمین دوره رقابتهای جوانان، از 17 الی 27 اسفندماه سال جاری و در مواد پیست و جاده و در سطح یک اتحادیه بین‌المللی دوچرخه سواری (UCI)، به میزبانی کشور هندوستان و در شهر "دهلی نو" در حال برگزاری است.

کد مطلب 2016535

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