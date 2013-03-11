تفاهم نامه سایپا و زاگرس خودرو/ خودروسازی بروجرد به میدان تولید برمی گردد

حجت الله بیرانوند در خصوص اقدامات سالجاری سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان به خبرنگار مهر گفت: در قالب بسته تعریف شده در این سازمان طی امسال متقاضیان 66 طرح صنعتی به این سازمان مراجعه کرده اند که اقدامات اولیه اجرای آنها به اتمام رسیده است.

وی تصریح کرد: این طرح ها در سراسر استان کلید خورده که همگی از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان به وزارتخانه مربوطه برای اخذ تسهیلات و بخشی به صندوق توسعه ملی ارجاع داده شده اند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان افزود: این واحدهای صنعتی معرفی شده در حوزه های مختلف صنعتی و معدنی از جمله سیمان، دارو، ذوب آهن و... هستند.

بیرانوند عنوان کرد: حجم سرمایه گذاری ها در این 66 واحد صنعتی متفاوت است به طوریکه از 300 میلیارد تومان تا 15میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری متغیر است و میزان اشتغالزایی این طرح ها به هفت هزار نفر می رسد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان گفت: همچنین برای رفع کمبود نقدینگی 88 واحد صنعتی در لرستان همگی به بانکها معرفی شده اند و برآورد نیاز این صنایع 400 میلیارد تومان بوده که خوشبختانه برخی رفع و برخی در حال رفع مشکل خود هستند.

لرستان قطب تولید داروی کشور می شود

بیرانوند افزود: یکی از طرح های مهم صنعتی که در سال جاری مجوز آن اخذ شد و هم اکنون در شهرستان خرم آباد در حال ساخت است کارخانه ی دارو سازی است که با ایجاد آن قدرت داروسازی در لرستان با وجود واحدهای عظیمی چون اکسیر افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: هم اکنون داروسازی اکسیر بروجرد 50 درصد صادرات داروی کشور را بر عهده دارد و در آینده نزدیک با اضافه شدن کارخانه داروسازی بایر افلاک ازنا این استان به قطب تولید دارو در کشور تبدیل می شود.

صنایع تکمیلی پتروشیمی به زودی لرستان را رونق می دهد

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان گفت: با توجه به تفاهم نامه ای که در این زمینه منعقد شده دو شهرک در استان برای تولید صنایع تکمیلی پتروشیمی به زودی به سرمایه گذاران معرفی خواهد شد.

بیرانوند اظهار داشت: طبق این تفاهم نامه ها سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان متعهد شده است که زیر ساختهای لازم برای صنایع تکمیلی پتروشیمی در شهرکهای صنعتی شماره 2 شهرهای خرم آباد و بروجرد فراهم شود.

وی ادامه داد: هم اکنون این سازمان به دنبال رفع مشکلات زیرساختی شهرکهای صنعتی معرفی شده برای صنایع تکمیلی پتروشیمی است که پس از تکمیل زیر ساختها دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران موظف است که سرمایه گذار به این شهرکها معرفی کنند.

بازگشت شرکت زاگرس خودروی بروجرد به عرصه تولید

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان همچنین در ادامه گفت: متاسفانه شرکت زاگرس خودروی بروجرد در ماههای اخیر با مشکل در تولید مواجه شد که خوشبختانه این مشکلات تا حدود زیادی رفع شده است.

بیرانوند افزود: طبق تفاهمی که میان شرکت خودرو سازی سایپا، شرکت زاگرس خودرو و یک کشور ثالث تولید کنند خودرو صورت گرفته است به زودی زاگرس خودروی بروجرد با قدرت وارد عرصه تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین تسهیلات 40 میلیارد تومانی برای رفع مشکلات شرکت زاگرس خودرو در نظر گرفته شده است که امیدواریم این شرکت به زودی با همه ظرفیتهایش وارد عرصه تولید شود.