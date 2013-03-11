خروج نمايشگاههاي خودرو به خارج از تهران در دستور كار شهرداري

به گزارش خبرگزاري مهر، رضا قدیمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۱۵ سال است خروج شیمیایی فروشان از ناصرخسرو در دستور كار است افزود: با وجود مصوبه شورای شهر، شورای تامین استان و شهرداری‌ در چند دوره گذشته شاهد جابجایی این صنف نبودیم اما روز گذشته با تلاش مدیریت شهری ۹۵ درصد واحدهای شیمیایی فروش ناصروخسرو تخلیه شدند.

وی با بیان اینکه تنها ۸ مورد در برابر این انتقال مقاومت کردند که برای آن نیز حکم قضایی و انتظامی داریم و باید امروز تخلیه کنند در غیر اینصورت مغازه آن‌ها پلمپ خواهد شد، اعلام کرد: متاسفانه در ناصرخسرو کار فوق تخصصی به صورت کاملا سنتی انجام می‌شد که خطرات زیادی به همراه داشت و از آنجا که تمامی خانه‌های اطراف خریداری و تبدیل به انبار شده بود نگرانی‌ها در این بخش افزایش یافته بود. مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل با بیان اینکه از امروز در ناصرخسرو تنها دفا‌تر این واحدها آن هم برای حساب و کتاب آخر سال باز خواهد بود، گفت: ‌در سال ۹۲ از شیمیایی فروشان در ناصرخسرو اثری نخواهد ماند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل درباره ساماندهی نمایشگاه اتومبیل در خیابان ۱۷ شهریور نیز گفت‌: ‌زنگ خطر نمایشگاه‌داران در تهران به صدا درآمده است. آغاز ساماندهی نمایشگاه داران اتومبیل در تهران در خیابان ۱۷ شهریور انجام شد و تاکنون ۸۹ واحد نمایشگاهی اتومبیل و موتورسیکلت در این خیابان جمع آوری شده است‌. واحدهای نمایشگاهی خیابان ۱۷ شهریور که از گذشته رای بند ۲۰ را داشتند به صورت کامل منتقل شده است و از اینکه توانسته‌ایم این صنف را از خیابان ساماندهی کنیم خوشحالیم و بدون شک در آینده نزدیک برای نمایشگاه داران خیابان مطهری و بهشتی نیز برنامه‌های ویژه‌ای داریم که باید فضای داخل شهر را از خودروهای نمایشگاهی خود خالی کند‌.



‌قدیمی با بیان اینکه تمامی پروژه‌های ساماندهی مشاغل در گام‌های نخستین با مقابله برخی از شهروندان که بدنبال منافع شخصی خود هستند، مواجه هستیم تاکید کرد‌: در دو سال آینده آثار و برکات ساماندهی مشاغل به ویژه در خیابان ۱۷ شهریور را خواهیم دید اقدامات ساماندهی ما ادامه خواهد داشت هرچند به مجاز خیلی‌ها خوش نیادو مجبور باشیم برای آن جواب پس دهیم‌.

وی درباره ساماندهی مراکز خرید و فروش خودرو به ویژه آیت الله سعیدی نیز گفت‌: اخیرا سه مرکز خریدو فروش دوران، مخصوص و چیتگر راه اندازی شده است در ایجاد این مراكز به مسایل ترافیکی و نبودن در بافت مسکونی توجه شده است. تنها مرکزی که هم اکنون دارای بار ترافیکی برای شهروندان است و در بافت مسکونی قرار دارد آیت الله سعیدی است که در آینده نه چندان دور برای آن برنامه‌هایی داریم‌.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۹۲ این مرکز تنها برای خرید و فروش خودرو پراید خواهد بود، تصریح کرد‌: برای ساماندهی ترافیک مرکز خریدو فروش خودروی آیت الله سعیدی با مراجع قضایی و انتظامی وارد مذاکره شده‌ایم و از این هفته با کسانی که تخلف کنند و محل تردد خودرو‌ها را بگیرند برخورد قانونی می‌کنیم‌.

قدیمی با اشاره به اینکه به اندازه کافی مراکز خریدو فروش خودرو در شهر تهران وجود دارد اما به دلیل عدم اطلاع رسانی مردم اطلاع دقیقی از آن ندارند، گفت‌: با اطلاع رسانی که در حال انجام است قطعا مشکلات این مرکز خرید وفروش نیز برطرف می‌شود و قرار است در سال ۹۲ با جانمایی در حاشیه اتوبان آزادگان این مرکز نیز از بافت مسکونی خارج شود‌.

