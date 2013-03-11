به گزارش خبرگزاری مهر، نامبردگان ضمن تسليت شهادت شهيد مهندس حسام خوشنويس مسئول ستاد ايراني بازسازي جنوب لبنان، به نمايندگي از مؤسسه و تمامي كساني كه از نزديك شاهد خدمات مهندس خوشنويس براي بازسازي ويراني‌هاي ناشي از حمله رژيم صهيونيستي بودند، ياد اين شهيد را گرامي داشتند.

نمايندگان مؤسسه قدس از نقش دولت و ملت ايران در زنده نگه داشتن موضوع فلسطين، تقدير و خاطرنشان نمودند: حمايت سياسي و معنوي دائمي جمهوري اسلامي ايران از فلسطين و قدس شريف، نشانگر ديد استراتژيك دولت و ملت ايران به خط مقاومت و اهميت دادن به حفظ اولويت آزادسازي فلسطين و حمايت از ملت فلسطين در برابر تجاوزات صهيونيست‌ها است.



مسئولان مؤسسه قدس همچنين با بسيار خطرناك خواندن اقدامات تجاوزكارانه اخير صهيونيستها در بيت المقدس، تأكيد كردند: شدت گرفتن تلاشهاي دو ساله اخير رژيم صهيونيستي ازجمله تبديل فتواي مربوط به حضور يهوديان در مسجد الاقصي از حرام به واجب يا هجوم مسلحانه صدها نظامي صهيونيست به داخل مسجد الاقصي، بيانگر اميد بستن آنها به سرگرم شدن ملتهاي منطقه به مسائل فرعي و غفلت از فلسطين است. كما اينكه انتخابات سوم بهمن ماه در سرزمين‌هاي اشغالي و پيروزي جريانهاي تندرو، بر جسارت آنان افزوده و اكنون بايد واكنش همه جانبه يك و نيم ميليارد مسلمان، صهيونيست‌ها را از ادامه تجاوز به حقوق مسلمين بازدارد.

سفير كشورمان نيز با يادآوري نگاه دولت و ملت ايران به تلاشهاي خود در حمايت از قبله اول مسلمانان به عنوان يك تكليف‌الهي، افزود: ديدگاه فراگير جمهوري اسلامي ايران در حمايت همه جانبه از كرامت انساني همه مستضعفين و آزادي خواهان جهان و موضوع فلسطين، هيچگاه تحت تأثير همراهي يا عدم همراهي ديگر كشورها يا گروهها نبوده و ما با تمام وجود به تكليف خود عمل مي‌كنيم.

در خاتمه ديدار، طرفين همچنين بر اهميت تلاش براي همگرايي بيش از پيش مسلمانان در شرايط جاري منطقه به منظور پيشبرد منافع ملت فلسطين و احقاق كامل حقوق آنان و جلوگيري از تكرار اقدامات توسعه طلبانه و نژادپرستانه رژيم اشغالگر قدس بخصوص در زمينه تغيير هويت تاريخي و اجتماعي قدس شريف تأكيد نمودند.