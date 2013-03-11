به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم طالبی در همایش اکران‌کنندگان مردمی جشنواره عمار که روزهای 17 و 18 اسفند برگزار شد گفت: وقتی که موفق باشید، به شما حسادت می‌کنند و شما را می‌زنند. بعضی‌ها از روی محبت و یا با قصد قربت الی الله، بعضی‌ از روی حسادت و بعضی‌ هم از روی دشمنی می‌زنند.

ابوالقاسم طالبی با اشاره به بی‌اخلاقی‌های رایج در برخی فضاهای هنری و فرهنگی به خشونت علیه هنرمندان انقلاب اشاره کرد و خطاب به آنها گفت: می‌بینید که یک عمر زحمت کشیدید، هیچ‌کس شما را تحویل نگرفت. آثارتان را هم هیچ کس ندید و غریب ماندید.

وی اضافه کرد: هیچ جشنواره‌ای هم به هنرمندان انقلاب جایزه نداد. به ضدانقلاب های بی هنر جایزه می‌دهند و آنها را تحویل می‌گیرند. از کن تا سولوقون آنها را همه جا می‌برند ولی هنرمندان انقلابی را حتی تا امامزاده داوود هم نمی‌برند.

کارگردان "قلاده‌های طلا" با تاکید بر غربت بسیاری از هنرمندان انقلاب ادامه داد: آدم‌هایی در غربت کار کردند و هزار تا حرف هم شنیدند. آن اوایل که نادر طلب‌زاده آمده بود به او تهمت جاسوسی می زدند، آن روزها هر کس که از آمریکا می‌آمد، وقتی می دیدند که یک آدم خوش‌تیپ، از حضرت امام صحبت می‌کند، می‌گفتند، این فرد جاسوس است و فقط خود را خط امامی می دانستند.

طالبی در تبیین مفهوم عمار بودن گفت: عمار بودن وظیفه و تکلیف است. اگر به یکی گفتند عمار، نباید به خواب برود. زحمت دارد. اینگونه نیست که آرم عمار بزنید و عکس بگیرید.

این کارگردان سینمای ایران با اشاره به مشکلات پیش‌روی کشور در حوزه‌های گوناگون و مخصوصا فیلمسازی تاکید کرد: اینگونه نیست که هر وقت اراده کنید همه امکانات کشور به طرف شما بیاید. عمار در غربت عمار است. باید همه خود را در این عرصه آماده کنند؛ چراکه عمار در فتنه‌ها هم عمار است.

طالبی در بخش دیگری از سخنانش راه عبور از حسادت‌ها و غربت‌ها را عمل به توصیه مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با دست‌اندرکاران جشنواره عمار دانست و افزود: اگر طرف معامله شما زیاد شد، اذیت می‌شوید. آن وقت مجبور هستید که مثل من بروید و قلبتان را عمل بکنید. من هم فکر کردم، همه باید من را تحویل بگیرند و وقتی نگرفتند قلبم گرفت.

وی در ادامه با اشاره به دعای "لا یخافون لومه لائم" اظهار کرد: همه کارها باید برای خدا باشد اگر با غیر از خدا معامله کنید، می‌بازید.

این کارگردان سینما تصریح کرد: باید با یک نفر معامله بکنید، آن هم خدا است. عمار باشید و برای عمار بودن، طلبکار نباشید. هر وقت که به شما خیلی فشار آمد، بگویید خدایا برای تو حرکت می کنم.

وی اضافه کرد: تردید نکنید که راه‌ها برای شما باز می‌شود. این انقلاب برنده است و ما آن را پیش می‌بریم، همان طور که تا الآن پیش بردیم.