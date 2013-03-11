طرح آرامش بهاری در 19 بقعه استان کرمانشاه/ اجرای طرح خیمه های معرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رسول واحدي در نشستي مطبوعاتي با خبرنگاران استان كرمانشاه در رابطه با طرح آرامش بهاري گفت:۱۹ بقعه در شهرستان های کرمانشاه، کنگاور، اسلام آبادغرب، سرپل ذهاب، سنقر و کلیایی و پاوه مجری طرح آرامش بهاری خواهند بود و در پنج بقعه از امامزادگان استان نيز (، امامزاده باقر بيستون، امامزاده مهدي هرسين،امامزاده ابراهيم كنگاور،امامزاده باقر دهستان گودين در شهرستان كنگاور و امامزاده احمد سنقر ) طرح خيمه هاي معرفت اجرا مي شود.

وی با اشاره به اينكه آرامش بهاری طرحی نوروزی ویژه بقاع و اماکن متبرکه است که از 28 اسفند آغاز شده و تا 16 فروردین ادامه دارد، گفت: در ایام نوروز در بقاع متبركه با برنامه های متنوع دینی و فرهنگی پذیرای زائران و میهمانان نوروزی خواهيم بود.

واحدي درادامه به برگزاری نمایشگاه آرامش بهاری، سخنرانی در طول اجرای طرح، برنامه های ادعیه و مناجات، برپایی نمازهای جماعت یومیه، اسکان زائرین، برپایی ایستگاه های صلواتی، دفاتر مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی، برپایی خمیه های معرفت و نمایشگاه های عرضه محصولات فرهنگی، برگزاری مسابقه های فرهنگی روزانه، استقرار روحانی ثابت در بقعه و اعزام مبلغ از برنامه های طرح آرامش بهاری در بقاع استان اشاره كرد و گفت: همزمان با تحویل سال نو، مراسم آغاز سال جدید در 10 بقعه متبرکه مجری این طرح برگزار می شود.

وي ادامه داد: سال گذشته 20 بقعه استان کرمانشاه در ایام نوروز در قالب طرح آرامش بهاری پذیرای یک میلیون و 198 هزار نفر زائر بوده و امسال در كنار خيمه هاي معرفت غرفه هاي پاسخگويي به مسائل شرعي،گفتمان ديني، نمايشگاه كتاب، نمايشگاه فعاليتهاي مركزي بقعه و راهنماي زائرين و همچنين غرفه هايي در رابطه با آشنايي زائرين بقاع متبركه و معرفي سلحشوران و دلاوري هاي مردم در زمان دفاع صورت مي گيرد.

در ادامه اين نشست خبري روابط عمومي اوقاف و امور خييريه استان كرمانشاه در رابطه اجراي طرح آرامش بهاري در شهر كرمانشاه خاطر نشان كرد: بقعه سیده فاطمه، مسجد صاحب الزمان(عج)، امامزاده قاسم پا امام میان دربند و بقعه سید صالح وزمله در کرمانشاه، امامزاده ابراهیم، امامزاده باقر گودین، امامزاده مهدی هرسین و امامزاده باقر بیستون در کنگاور، آستان مقدس حضرت احمد ابن اسحاق قمی(ره) در سرپل ذهاب، امامزاده احمد، امامزاده هادی و امامزاده جهان آرا خاتون در سنقر و کلیایی و همچنین بقعه سلطان اسحاق، بقعه سید عبیدالله هجیج و بقعه سید محمود اصفهانی در شهرستان پاوه مجری این طرح هستند.

کوهگرد یادآور شد: همزمان با ديگر شهرستان ها نيزبرگزاری نمایشگاه آرامش بهاری، سخنرانی در طول اجرای طرح، برنامه های ادعیه و مناجات، برپایی نمازهای جماعت یومیه، اسکان زائرین، برپایی ایستگاه های صلواتی، دفاتر مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی، برپایی خمیه های معرفت و نمایشگاه های عرضه محصولات فرهنگی، برگزاری مسابقه های فرهنگی روزانه، استقرار روحانی ثابت در بقعه و اعزام مبلغ از برنامه های طرح آرامش بهاری در بقاع استان انجام خواهد شد.