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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۲۲

واحدی خبرداد:

طرح آرامش بهاری در 19 بقعه استان کرمانشاه/ اجرای طرح خیمه های معرفت

طرح آرامش بهاری در 19 بقعه استان کرمانشاه/ اجرای طرح خیمه های معرفت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئيس اداره اوقاف و امور خييريه شهرستان هاي كنگاور، هرسين و صحنه از اجرای طرح آرامش بهاری در در 19 بقعه استان کرمانشاه خبر داد و گفت: در كنار اين طرح، طرح خيمه هاي معرفت برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رسول واحدي در نشستي مطبوعاتي با خبرنگاران استان كرمانشاه در رابطه با طرح آرامش بهاري گفت:۱۹  بقعه در شهرستان های کرمانشاه، کنگاور، اسلام آبادغرب، سرپل ذهاب، سنقر و کلیایی و پاوه مجری طرح آرامش بهاری خواهند بود و در پنج بقعه از امامزادگان استان نيز (، امامزاده باقر بيستون، امامزاده مهدي هرسين،امامزاده ابراهيم كنگاور،امامزاده باقر دهستان گودين در شهرستان كنگاور و امامزاده احمد سنقر ) طرح خيمه هاي معرفت اجرا مي شود.

وی با اشاره به اينكه آرامش بهاری طرحی نوروزی ویژه بقاع و اماکن متبرکه است که از 28 اسفند آغاز شده و تا 16 فروردین ادامه دارد، گفت: در ایام نوروز  در بقاع متبركه با برنامه های متنوع دینی و فرهنگی پذیرای زائران و میهمانان نوروزی خواهيم بود.

واحدي درادامه به برگزاری نمایشگاه آرامش بهاری، سخنرانی در طول اجرای طرح، برنامه های ادعیه و مناجات، برپایی نمازهای جماعت یومیه، اسکان زائرین، برپایی ایستگاه های صلواتی، دفاتر مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی، برپایی خمیه های معرفت و نمایشگاه های عرضه محصولات فرهنگی، برگزاری مسابقه های فرهنگی روزانه، استقرار روحانی ثابت در بقعه و اعزام مبلغ از برنامه های طرح آرامش بهاری در بقاع استان اشاره كرد و گفت: همزمان با تحویل سال نو، مراسم آغاز سال جدید در 10 بقعه متبرکه مجری این طرح برگزار می شود.

 وي ادامه داد: سال گذشته 20 بقعه استان کرمانشاه در ایام نوروز در قالب طرح آرامش بهاری پذیرای یک میلیون و 198 هزار نفر زائر بوده  و امسال در كنار خيمه هاي معرفت غرفه هاي پاسخگويي به مسائل شرعي،گفتمان ديني، نمايشگاه كتاب، نمايشگاه فعاليتهاي مركزي بقعه و راهنماي زائرين و همچنين غرفه هايي در رابطه با آشنايي زائرين بقاع متبركه و معرفي  سلحشوران و دلاوري هاي مردم در زمان دفاع صورت مي گيرد.

در ادامه اين نشست خبري روابط عمومي اوقاف و امور خييريه استان كرمانشاه در رابطه اجراي طرح آرامش بهاري در شهر كرمانشاه خاطر نشان كرد: بقعه سیده فاطمه، مسجد صاحب الزمان(عج)، امامزاده قاسم پا امام میان دربند و بقعه سید صالح وزمله در کرمانشاه، امامزاده ابراهیم، امامزاده باقر گودین، امامزاده مهدی هرسین و امامزاده باقر بیستون در کنگاور، آستان مقدس حضرت احمد ابن اسحاق قمی(ره) در سرپل ذهاب، امامزاده احمد، امامزاده هادی و امامزاده جهان آرا خاتون در سنقر و کلیایی و همچنین بقعه سلطان اسحاق، بقعه سید عبیدالله هجیج و بقعه سید محمود اصفهانی در شهرستان پاوه مجری این طرح هستند.

کوهگرد یادآور شد: همزمان با ديگر شهرستان ها نيزبرگزاری نمایشگاه آرامش بهاری، سخنرانی در طول اجرای طرح، برنامه های ادعیه و مناجات، برپایی نمازهای جماعت یومیه، اسکان زائرین، برپایی ایستگاه های صلواتی، دفاتر مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی، برپایی خمیه های معرفت و نمایشگاه های عرضه محصولات فرهنگی، برگزاری مسابقه های فرهنگی روزانه، استقرار روحانی ثابت در بقعه و اعزام مبلغ از برنامه های طرح آرامش بهاری در بقاع استان انجام خواهد شد.

کد مطلب 2016544

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