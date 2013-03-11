آسیب شدید مفاصل و عضلات در خانه تکانی های پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد اکبری دبیر علمی بیست و چهارمین کنگره فیزیوتراپی ایران با اعلام این مطلب اظهار داشت: در کنگره امسال یکی از مهمترین مباحثی که به آن توجه می شود رابطه محافظت صحیح از بدن و استفاده صحیح از مفاصل و عضلات در انجام کارهای روزمره بوده و با توجه به اینکه در آستانه عید نوروز قرار داریم یکی از کارهای اصلی خانواده ها خانه تکانی و انجام کارهای سنگین در منزل است که اگر این فعالیتها به صورت صحیح انجام نشود می تواند عوارض شدیدی در قسمتهای مختلف بدن از جمله مفاصل و عضلات ایجاد کند.

وی گفت: یکی از راهکارهای کاهش فشارهای وارده بر بدن انجام فعالیتهای مختلف متناسب با توانایی های فرد، در توالی زمانی طولانی تر است به گونه ای که از فشرده گی انجام فعالیتها کاسته شده و به جای انجام چند روزه کارها آنها را در زمانی بین یک یا دو هفته انجام داد تا آسیب کمتری به بدن وارد شود.

دانشیار گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه انجام فعالیتهای روزمره عنوان کرد: بهتر است جهت جابه جایی اشیاء و لوازم حتی الامکان از بلند کردن آنها خودداری کرده و با حل دادن و کشیدن اجسام مانع از ایجاد فشار و آسیب بر نقاط حساس بدن شویم.

اکبری دستیابی به حرکت طبیعی بدن را به عنوان شعار جهانی فیزیوتراپی یاد کرد و افزود: یکی از مهمترین وظایف فیزیوتراپیستها توجه به حرکات طبیعی و غیر طبیعی بدن و سعی و تلاش در اصلاح حرکات بدن در جهت کاهش آسیبها و عوارض ایجاد شده است به نحوی که فیزیوتراپیست می تواند با دقت در مسائل و مشکلاتی که سیستم اسکلتی عضلانی و همچنین عصبی بیمار با آن مواجه است کوچکترین انحرافات از حرکات طبیعی را شناخته و آنها را هشداری بر شروع یک آسیب در عصب، عضله ، مفصل یا استخوان تلقی کند و بدین ترتیب می تواند با برنامه ریزی مناسب و تجویز حرکات و ورزشهای مفید علاوه بر نقش پیشگیرانه در ایجاد اینگونه ضایعات در صورت بروز آسیب در جهت رفع آنها نیز اقدام کند.

بیست و چهارمین کنگره فیزیوتراپی ایران از 18 تا 20 اردیبهشت 92 با حضور جمع کثیری از فیزیوتراپیستهای سراسر کشور در هتل المپیک تهران برگزار می شود.