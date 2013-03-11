ساخت بخشی از قطعات واگن قطار به کارخانه های ندامتگاه فردیس کرج واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالقاسم علوی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در کرج با اعلام این خبر گفت: این موضوع در نشستی مشترک با مسئولان شرکتهای ساخت قطعات واگن کشور و با توجه به شرایط ویژه کارخانه های ندامتگاه فردیس مطرح و بررسی شد.



وی با اشاره به اینکه برای توليد قطعات و تعمير واگن های مسافری به فضایی 23 تا 27 متری نیاز است، یادآور شد: این فضا در کارخانجات ندامتگاه فردیس کرج موجود است.



رئيس بنياد تعاون زندانهای استان البرز ادامه داد: در فاز نخست برای تجهیز کارگاهها و راه اندازی خط تولید به دست کم 20 ميليارد تومان اعتبار نیاز است و در صورت راه اندازی خط شاسی خط و كارگاه ساخت قطعات "بوجی" كه قطعات اصلی واگن ها است در فازههای بعدی 40 ميليارد تومان اعتبار نياز است.



علوی یادآور شد: قرار است این مبلغ توسط شرکت شمس ربیع از سازندگان قطعات واگن، تامین اعتبار می شود.



مدير كل زندانهای استان البرز با بیان اینکه اين اقدام برای نخستین بار در كشور در زندانها انجام می شود، افزود: به دلیل آنکه كارخانجات شهيد كچويی دارای فضایی منفک از زندان و همچنین همجوار با خط ريل راه آهن است، تمامی جوانب امنيتی زندان را نيز می توان نظارت و كنترل کرد.



علوی افزود: با ايجاد و راه اندازی خط توليد قطعات واگن ها مسافری و باری و تعمير آنها بخش بزرگی از كارخانجات ندامتگاه كچويی به این امر اختصاص خواهد يافت و بيش از 700 نفر از زندانيان را مشغول به کار می کند.