ایجاد ۱۸ پایگاه راهنمای مسافرین نوروزی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به آغاز طرح امداد و نجات نوروزی از ۲۴ اسفند ماه در استان همزمان با سراسر کشور گفت: طرح امداد و نجات نوروزی تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه در طرح نوروزی امسال ۱۶ پایگاه امداد و نجات در استان به حالت آماده باش خواهند بود، بیان کرد: از این تعداد ۱۲ پایگاه ثابت، سه پایگاه سیار و یک پایگاه هوایی است که به صورت شبانه روزی به مسافرین نوروزی خدمات ارائه خواهند کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی بیان داشت: ۳۰ دستگاه آمبولانس و خودروی امداد و نجات در این پایگاه ها فعال خواهد بود.

شهریاری گفت: از این تعداد ۱۲ آمبولانس ثابت، سه دستگاه آمبولانس سیار، ۱۱ دستگاه خودروی نجات و سه دستگاه خودروی پشتیبانی به انجام فعالیت و خدمات رسانی به مسافران نوروزی آماده هستند.

وی با بیان اینکه پایگاه امداد هوایی نیز به مدت سه روز از ۱۱ تا ۱۴ فروردین ماه سال آینده در استان فعال خواهد بود، افزود: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر امسال در طرح نوروزی عملیات امداد و نجات شامل اسکان اضطراری، کمک های اولیه، درمان سرپایی، انتقال و جابجایی مصدوم، تغذیه، خدمات اولیه نجات، رهاسازی و جستجو را انجام می دهند.

حضور سه هزار نفر ساعت امداد گر در طرح امداد نوروزی

وی اظهارداشت: در طرح امداد و نجات نوروزی سال ۹۲ آرامش و ایمنی مسافران نورزی خراسان جنوبی با حضور سه هزارنفر روز نجاتگر، جوان و داوطلب هلال احمر فراهم می شود.

شهریاری با بیان اینکه یک هزار و ۲۶۰ نفر روز نجاتگر و امدادگر در پایگاه های ثابت طرح امداد و نجات نوروزی استان به خدمات رسانی مشغول می ‌شوند، افزود: ۱۸۹ نفر روز در سه پایگاه سیار و ۲۸ نفر روز در یک پایگاه هوایی مشغول به فعالیت می شوند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از فعالیت ۱۸ پایگاه راهنمای نوروزی در ایان نوروز ۹۲ خبر داد و بیان کرد: این پایگاه ها در ورودی شهرها به مسافرین نورزوی خدمات می دهند.

وی عنوان کرد: در این پایگاه ها به اقلامی از جمله بروشور، کتابچه راهنمای مسافرین، کمک های اولیه و کیف نجات تجهیز شده اند.

وی عنوان کرد:۳۵۰ جوان عضو جمعیت هلال احمر و ۵۰ داوطلب در ۱۸ پست نوروزی راهنمای مسافران نوروزی در ورودی خروجی شهرها، راهنمای مردم در تعطیلات خواهند بود.

توزیع ۴۰ هزار نقشه راهنمای استان در پایگاه ها

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه ۷۰ داوطلب با دو چرخه به عنوان راهنما به مسافرین برای رسیدن به اماکن مورد نظر خدمات ارائه خواهند کرد، گفت: ۱۱ خیمه نماز نیز در کنار پایگاه های امداد و نجات استان برپا می شود.

وی همچنین از توزیع ۴۰ هزار نقشه راهنمای استان با همکاری سازمان میراث فرهنگی در پایگاه های راهنمای مسافران نوروزی استان خبر داد.

شهریاری با اشاره به اقدامات درمانی جمعیت هلال احمر نیز گفت: درمانگاه و داروخانه جمعیت هلال احمر استان به صورت شبانه روزی فعالیت دارد که در ایام نوروز نیز فعالیت خود را به صورت شبانه روزی ادامه خواهند داد.