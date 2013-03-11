تقاطع غیرهمسطح سپاه شهریار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور استاندار تهران، نماینده شهریار در مجلس، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، فرماندار شهریار و ... تقاطع غیرهمسطح سپاه ورودی شهرستان شهریار و محور تعریضی چیتگر با نام جدید بلوار خلبان شهید محمد سبز آبادی افتتاح و بهره برداری شد.

در گذشته، در بدو ورود به شهر شهریار میدان سپاه قرار داشت که وجود 12 چراغ راهنمایی موجب ایجاد گره های ترافیکی و نقطه پر حادثه شده بود.

در این راستا پروژه تقاطع غیرهمسطح سپاه در دستور کار شهرداری شهریار قرار گرفت از چندین سال قبل اما به دلیل وجود مشکلاتی از جمله وجود معارضان و عدم تامین منابع مالی این پروژه به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران واگذار شد.

همزمان با تقاطع غیرهمسطح سپاه پروژه تعریض محور چیتگر شهریار به شش باند در دستور کار قرار گرفت.

پروژه تقاطع غیرهمسطح سپاه با وجود معارضان متعدد در مسیر از جمله دکلهای برق فشار قوی، خط اصلی انتقال آب و مالکین خصوصی از 15 فروردین سال جاری با برنامه ریزی 24 ماهه آغاز شد.



این پروژه که در زمره پروژه های مهر ماندگار قرار دارد، با حمایتهای مسئولان استانی طی مدت 9 ماه، یک سال زودتر از موعد مقرر تکمیل و به بهره برداری رسید.

از مشخصات اصلی این پروژه می توان به احداث 10 هزار و 270 متر رمپ و لوپ، دو دهانه پل 35 متری، احداث هزار و 100 متر بزرگراه هشت خطه و 880 متر بزرگراه شش خطه اشاره کرد.

در پایان این مراسم وزیر راه و شهرسازی از دست اندرکاران این پروژه از جمله واحدی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، فرماندار، شهردار، مدیر منطقه برق، معاون فنی و عمرانی فرماندار، سعیدی مدیرعامل شرکت شاخص راه شهریار و مدیریت ساخت و توسعه راه های استان تهران تقدیر کرد.