به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد چینیان در نشست خبری که روز دوشنبه به منظور تشریح برنامه‌های هفته سلامت در وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: وزارت آموزش و پرورش با توجه به نقشی که در نظام تعلیم و تربیت و فرهنگ‌سازی دارد، می‌تواند در راستای ترویج و ارتقای سلامت عمومی نیز سهم بسزایی داشته باشد.

وی اضافه کرد: دانش‌آموزان مروجان سلامت خوبی هستند. البته اهمیت توجه به سلامت در وزارت آموزش و پرورش نیز بسیار بالاست و اخیرا تغییراتی در ساختار تشکیلاتی خود ایجاد کرده است و برنامه‌های گسترده‌ای را برای ارتقای فرهنگ سلامت در میان دانش‌آموزان تدارک دیده و به اجرا درآورده است که از جمله آنها می‌توان به ساماندهی پایگاه‌های تغذیه سالم و ترویج فرهنگ مصرف غذاهای سالم اشاره کرد.

معاون سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در هفته سلامت سال آینده، "زنگ سلامت" در مدارس نواخته نمی‌شود، گفت: اما مراسم آغاز هفته سلامت در مدارس مروج سلامت برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: مسابقات مختلف فرهنگی اجتماعی متناسب با شعار هفت روز هفته سلامت مبنی بر "کنترل فشار خون"، تقدیر استانی از فعالان عرصه سلامت در مدارس، برگزاری مسابقات ویژه‌ای کتاب‌خوانی در مقطع آموزش متوسطه در 30 هزار دبیرستان با محوریت "فشار خون" نیز از جمله دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده از سوی وزارت آموزش و پرورش برای هفته سلامت هستند.

چینیان تاکید کرد: معتقدیم مدارس مروج سلامت می‌توانند پایه‌گذار سلامت در سطح جامعه و محله باشند.

معاون سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 30 هزار مدرسه مروج سلامت در کشور داریم، در پاسخ به پرسشی مبنی بر کنترل عرضه مواد غذایی سالم در مدارس، اظهار کرد: در حال حاضر در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه پیگیری‌های لازم در رابطه با عرضه مواد خوراکی انجام می‌شود و مراقبین سلامت و رابطان بهداشت موارد تخلف را گزارش می‌دهند.

وی از برخورد جدی با مدارس متخلف ارائه‌ کننده مواد غذایی ناسالم خبر داد.