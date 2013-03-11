تهیه پرونده الکترونیکی سلامت برای مبتلایان به فشارخون

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کوروش اعتماد در نشست خبری که به منظور اعلام برنامه‌های هفته سلامت سال 92 ترتیب داده شده بود، ادامه داد: علاوه بر تاکیدی که در تشخیص زودرس بیماری‌ها داریم، کنترل عوامل خطر هم بسیار حائز اهمیت است و هم‌اکنون در دستور کار قرار گرفته است.

وی به طرح مطالعاتی رصد عوامل خطر در سطح کشور اشاره کرد و گفت: این مطالعات در سال 90 انجام شده است. مدیریت و کنترل خطر در دو سطح فردی و گروهی امکان‌پذیر است که کنترل فشار خون به مدیریت خطر در سطح فردی بازمی‌گردد.

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت ادامه داد: فشار خون به عنوان یک عامل خطر برای بیماری‌های قلبی و سکته‌های قلبی و مغزی مطرح است. اما متاسفانه 50 درصد از افراد مبتلا به فشار خون، از بیماری‌ خود مطلع نیستند، در صدد گسترش این آگاهی برای مردم هستیم و مدیریت و کنترل خطر از جمله فشار خون از برنامه‌های این مرکز برای سال آینده است.

اعتماد افزود: برای این منظور یک سامانه ثبت اطلاعات طراحی شده است که قابلیت اتصال به سامانه پزشک خانواده را دارد و می‌تواند اطلاعات مربوط به فشار خون مردم را نیز دریافت و به صورت جداگانه ثبت کند.

وی به اجرای طرح "پایش سلامت ایرانیان بالای 30 سال" که بناست در اردیبهشت ماه سال آینده و در هفته سلامت توسط سازمان نظام پرستاری به اجرا دربیاید نیز اشاره کرد و گفت: برای افرادی که نیز در این غربالگری فشار خون شرکت می‌کنند، پرونده الکترونیکی تشکیل خواهد شد که امیدواریم این طرح نیز با حمایت‌های گسترده محقق شود.

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه علاوه بر این در حال حاضر فاز مطالعاتی برنامه کنترل بیماری‌های مزمن کلیوی نیز در دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال انجام است، اظهار کرد: امیدواریم با تکمیل فازهای مطالعاتی، این برنامه نیز به برنامه کنترل فشار خون بپیوندد و از این طریق علاوه بر کاهش سیر ابتلا به سکته‌های قلبی و مغزی، شاهد کاهش بستری بیماران در تخت‌های دیالیز به علت مشکلات و ناراحتی‌های کلیوی باشیم.

اعتماد در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر استاندارد بودن دستگاه‌های سنجش فشار خون دیجیتالی که در بازار موجود هستند، اظهار کرد: استفاده از دستگاه‌های مختلف سنجش فشار و قند خون دیجیتالی را به عنوان یک وسیله تشخیصی برای مداخلات درمانی توصیه نمی‌کنیم، چون ضریب خطای این دستگاه‌ها بالاست. اما اگر بنا باشد فرد مبتلا به منظور مقایسه فشار خون خود در بازه‌های زمانی مشخص از این دستگاه استفاده کند، مانعی ندارد.

وی در ادامه به سند افزایش تحرک بدنی ایرانی نیز اشاره کرد و گفت: این سند از حدود دو سال پیش با همکاری ارگان‌های برون بخشی مرتبط از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، شهرداری، وزارت دفاع، نیروهای مسلح، وزارت علوم و وزارت ورزش و جوانان تدوین شده است و اهداف سازمان‌های مختلف در این طرح تبدیل به اهداف ملی شده و وظایف هر بخش به صورت مشخص تدوین شده است که اواخر بهمن ماه جاری به تصویب یک کارگروه مشترک رسید و اکنون برای ارسال به شورای عالی سلامت آماده است.

