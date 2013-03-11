110 بیمار هموفیلی خراسان جنوبی تحت پوشش درمانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ضیائی ظهر دوشنبه در کارگروه بیماری های خاص استان، با تاکید بر رفع مشکلات اشتغال و مسکن این بیماران، اظهارداشت: رفع مشکل اشتغال این بیماران باعث رفع مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت و درمان این بیماران می شود.

وی زمان آغاز به کار کانون بیماران هموفیلی استان را از سال 1382 عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون110 بیمار هموفیلی در این کانون تحت پوشش قرار دارند.

ضیائی با تاکید بر اینکه 70 نفر از بیماران هموفیلی استان بین 20 تا 50 سال سن دارند، خواستار ایجاد اشتغال برای این بیماران شد.

مسئول کانون بیماران هموفیلی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برای ایجاد اشتغال این بیماران هماهنگی ها و مکاتباتی با دستگاه های اجرایی استان انجام شده است، افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و مسکن و شهرسازی از جمله این ادارات هستند.

ضیایی پرداخت وام های خود اشتغالی به این بیماران از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) را از مهمترین فعالیت های صورت گرفته ر جهت تامین اشتغال بیماران دانست و افزود: این بیماران به دلیل بیماری، توانمندی لازم برای ادامه شغل را نداشته و این موضوع معضل اصلی این بیمارن است.

برخورداری 18 بیمار هموفیلی خراسان جنوبی از مسکن

وی تامین مسکن را از دیگر خواسته های این بیماران دانست و تصریح کرد: در این راستا با همکاری بهزیستی و مسکن و شهرسازی تاکنون چهار نفر از بیماران هموفیلی استان مسکن دریافت کرده اند.

ضیایی با بیان اینکه مسکن و شهرسازی استان نیز تامین مسکن 14 نفر از بیماران هموفیلی را تعهد کرده است، افزود: مسکن این افراد آماده شده و هم اکنون به هفت میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

مسئول کانون بیماران هموفیلی خراسان جنوبی یادآور شد: تامین این مبلغ از سوی بیماران امکان پذیر نبوده و نیازمند حمایت و اهتمام ویژه مسئولان است.