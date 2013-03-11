دستگيري گرداننده سايت هاي فروش داروهاي غيرمجاز در تبريز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسملو در تشريح خبر فوق گفت: برابر رصد فضاي مجازي و اعلام پليس فتا آذربايجان غربي مبني بر فعاليت يک فقره وبلاگ اينترنتي که اقدام به انتشار و فروش يک سري داروهاي غير مجاز در فضاي اينترنت مي نمايد، دستگيري گرداننده سايت در دستور کار پليس قرار گرفت.

وي افزود: با بررسي و استخراج مستندات فني، مشخص شد که ايجاد کننده وبلاگ ساکن تبريز مي باشد لذا با هماهنگي مقام محترم قضايي دستورات لازم جهت شناسايي و دستگيري فرد و يا افراد مرتبط اخذ و با همکاري اداره مبارزه با جرايم سايبري و اداره اطلاعات پليس فتا استان اقدامات جهت شناسايي متهم آغاز شد.

اين مقام انتظامي افزود: عوامل انتظامي در مرحله اول با انجام قرار ملاقات صوري و سفارش يکي از داروهاي تبليغ شده در فضاي اينترنت، موفق به دستگيري مسئول وبلاگ به هويت (م. ع) در محل قرار شدند و با راهنمايي متهم از يک واحد صنفي و منزل متهم مقدار قابل توجهي انواع داروهاي غيرمجاز کشف شد.

وي گفت: با انجام تحقيقات تکميلي متهم يکي از همکارانش را به هويت (ب. ح) معرفي و ماموران انتظامي موفق شدند با انجام قرار ملاقات صوري متهم دوم را نيز دستگير و در بازرسي از مغازه اش تعدادي از انواع داروهاي غير بهداشتي کشف و ضبط نمايند.

کشف کالاي قاچاق و مواد محترقه در اهر

سرهنگ علي طاحوني فرمانده انتظامي شهرستان اهر از کشف سيگار قاچاق و مواد محترقه و دستگيري دو نفر متهم در اين شهرستان خبر داد و گفت: در راستاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنين در اجراي طرح برخورد با فروشندگان مواد محترقه، طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در اين شهرستان به اجرا در آمد.

وی بيان داشت: عوامل انتظامي اين فرماندهي با بکارگيري کليه امکانات از مراکز دپو کالا و انبارهاي سطح شهر بازديد نموده که در نهايت تعداد 62800 نخ سيگار قاچاق و 23491 عدد انواع مواد محترقه و 470 عدد قرص ترامادول کشف و ضبط و در اين رابطه دو نفر دستگير شدند.

سرهنگ طاحوني افزود: هر دو متهم دستگير شده پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

دستگيري سارق احشام در ملکان

سرهنگ رمضان الهورديانفرمانده انتظامي شهرستان ملکان آذربايجان شرقي از دستگيري سارق احشام در اين شهرستان خبر داد و گفت: در پي وقوع چندين فقره سرقت احشام در حوزه استحفاضي اين شهرستان موجي از نگراني در بين روستاييان منطقه به وجود آمده بود.

وي در ادامه بيان داشت: به منظور دستگيري سارق يا سارقان اکيپي از عوامل آگاهي تشکيل و اقدام به جمع آوري اطلاعات نمود که با بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد شخصي به هويت م- د اهل و ساکن شهرستان مياندوآب در اين سرقت ها دست دارد. لذا با دستور مقام قضايي نامبرده دستگير مي شود.

سرهنگ الهورديان افزود: متهم در بازجويي هاي به عمل آمده به سرقت چند صد راس احشام از روستا هاي حسين آباد، احمد آباد، لکلر، قربان کندي و يولقونلو اعتراف کرد.