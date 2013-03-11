52 هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال در استان تهران واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز واحدی ظهر امروز در مراسم افتتاح تقاطع غیرهمسطح سپاه شهرستان شهریار که با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار تهران، نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه، فرماندار، شهردار شهریار و سایر مسئولان برگزار شد، اظهار داشت: میدان سپاه ورودی شهرستان شهریار با 12 چراغ راهنمایی، بار ترافیکی بسیار زیادی را تحمل میکرد که این مساله منجر به برووز مشکلاتی برای شهروندان این شهرستان و سایر ترددکنندگان این مسیر بوجود آورده بود.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا پروژه احداث تقاطع غیرهنمسطح سپاه در دستور کار قرارگرفت که در ابتدا این پروژه در حوزه شهرداری شهریار تعریف شد امام به دلیل بروز مشکلاتی از جمله وجود معارضین و عذم تامین منابع منابع مالی، این پروژه به اداره کل راه وشهرسازی استان تهران واگذار شد.

روند احداث پروژه های راه و شهرسازی برغم کمبود اعتبارات مطلوب است

وی ادامه داد: عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح سپاه از 15 فروردین ماه سالجاری آغاز شد و در قرارداد مذکور مقرر شد این پروژه ظرف مدت 24 ماه به اتمام برسد که به حمایتهای استانی و اهتمام ویژه مسئولان شهرستان شهریار، فاز اول این پروژه در شهریور ماه سالجاری افتتاح شد و مابقی پروزه مذکور برغم محدودیتهای اعتباری در مدت زمانی کمتر از یکسال تکمیل شد و به بهره برداری رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: برغم کمبود اعتبارات پروژه های عمرانی در حوزه راه و شهرسازی استان تهران متوقف نشد و روند احداث این پروژه ها ادامه داشت.

52 هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال جاری واگذار می شود

وی گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح سپاه شهرستان شهریار با اعتباری بالغ بر 19 میلیارد تومان احداث و بهره برداری رسید که از این میزان بیش از 12 میلیارد تومان صرف رفع معارض و جابه جایی دکلهای برق فشار قوی شد.

واحدی به واگذاری 11 هزار و 700 واحد مسکن مهر در پاکدشت اشاره و اضافه کرد: طبق برنامه ریزی مقرر شده بود که از دهه فجر تا پایان اسفندماه سال جاری 86 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان تهران به متقاضیان واگذار شود که از این تعداد بیش از 22 هزار و 600 واحد در مرحله اول با حضور رئیس جمهور در اسلامشهر واگذار شد.

این مسئول افزود: با واگذاری 11 هزار و 700 واحد امروز که در پاکدشت، ملارد، پیشوا و ری انجام شد، حدود 52 هزار واحد دیگر باقی می ماند که تا پایان سال جاری به متقاضیان واگذار خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، ارزش ریالی واحدهای مسکن مهر پاکدشت را 450 میلیارد تومان و پروژه های راه و شهرسازی امروز را بالغ بر 30 میلیارد تومان برآورد کرد.

وی با اشاره به اینکه پروژه تقاطع غیرهمسطح سپاه از پروژه های مهر ماندگار بود، گفت: این پروژه باید تا قبل از اتمام دولت دهم افتتاح می شد که با همت مسئولان استانی و شهرستانی، در کوتاه ترین زمان ممکن و یک سال زودتر از موعد مقرر مورد بهره برداری قرار گرفت.