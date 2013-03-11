به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که در پي استقبال مراكز علمي از همايش مديران فناوري اطلاعات مراكز علمي كشور مهلت ثبتنام در این همايش و ارسال دستاوردها تا 20 فروردين ماه 1392 تمديد شد.
از زمان آغاز ثبتنام همايش مديران فناوري اطلاعات مراكز علمي كشور تاكنون 80 مركز علمي در اين همايش ثبتنام كرده که با توجه به درخواستهاي متقاضيان براي تمديد مهلت ثبت نام، زمان ثبتنام و ارسال دستاوردها تا تاريخ مذکور تمديد شده است.
نخستین همايش مديران فناوري اطلاعات مراكز علمي كشور توسط پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران چهارم ارديبهشت 1392 برگزار مي شود و تمامی مراكز علمي كشور ميتوانند دستاوردهاي علمي و فناورانه خود اعم از نرم افزار و سختافزار و همچنين فناوري اطلاعات كاربردي را به دبيرخانه همايش ارسال کنند.
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