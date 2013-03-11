نظارت و مدیریت 24 ساعته ترافیک در روزهای پایانی سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بهروز ، با بیان این مطلب اظهار کرد : هر سال برای استقبال از نوروز و آمادگی کامل در روزهای پایانی سال که حجم ترافیک و ترددها در شهر زیاد می شود ، تمام المان ها و تجهیزات ترافیکی شهر مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت نیاز نسبت به نوسازی این تجیهزات اقدام شود.

وی افزود : رنگ آمیزی پایه دکل ها ، شتشو و نظافت تجهیزات ترافیکی و رفع خرابی های احتمالی از جمله اقداماتی است که در دست اجراست و در تلاشیم تا اقدامات لازم را برای تسهیل ترددها در شهر صورت دهیم .

بهروز تاکید کرد: از اواخر بهمن مان اکیپ های امدادی ما فعال شده اند تا نسبت به رفع نقایص و مشکلات تجهیزات ترافیکی در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام شود چرا که به طور مثال خراب شدن حتی یک چراغ راهنمایی می تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند و سبب ایجاد گره ترافیکی در نقطه ای از شهر شود.

وی با بیان اینکه اکیپ های امدادی در بخش های مختلف برای دوربین ها، فیبر نوری، چراغ هایی و رانندگی و.. در آماده باش کامل قرار دارند گفت: فقط در بخش چراغ های راهنمایی و رانندگی 27 اکیپ امدادی در آماده باش قرار دارد.

وی تصریح کرد: اکیپ های امدادی تا روز 30 اسفند در آماده باش هستند تا وضعیت ترافیک و تردده در شهر به حالت معمول بازگردد.

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک خاطر نشان کرد: مرکز کنترل ترافیک نیز در این ایام در آماده باش کامل قرار داد و مسئولان این مرکز به صورت شبانه روزی و 3 شیفته ترافیک شهر را تحت نظارت و مدیریت دارند.