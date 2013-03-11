حمید فانی یزدی به عنوان مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیمی معاون مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل پیشین شرکت گاز استان کرمانشاه در طول مدت تصدیشان، برای وی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند آرزوی موفقیت کرد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه مدیرعامل جدید شرکت گاز کرمانشاه از مدیران متعهد و توانمند مجموعه شرکت ملی گاز هستند، اظهار امیدواری کرد دوران مدیریت وی منشا تحولات مثبتی در شرکت گاز استان کرمانشاه و در راستای خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم شریف این استان باشد.

کمالی مدیرعامل پیشین شرکت گاز استان نیز با اشاره به گازرسانی به 7 شهر و بیش از 50 روستا در مدت 30 ماه خدمت خود در استان کرمانشاه، از همکاری و تلاش پرسنل شرکت در این مدت اظهار رضایت و قدردانی کرد.

سید حمید فانی یزدی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه نیز در سخنانی ضمن اشاره به سوابق خدمتی خود در استان خراسان رضوی، مهمترین موضوع در نگاه مدیریتی خود را تلاش برای خدمت رسانی به مردم عنوان و اظهار امیدواری کرد با کمک پرسنل شرکت قدم های خوبی در این مسیر برداشته شود.

