به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور در شهرهای مختلف برگزار شد که در مهمترین بازی‌های امروز در گروه اول، تیم گسترش فولاد تبریز موفق شد با نتیجه پر گل 4 بر یک میهمانش شهرداری اراک را شکست بدهد. گسترش با این پیروزی امتیاز خود را به 49 رساند تا در فاصله سه هفته مانده به پایان مسابقات، شانس اول صعود به لیگ برتر باشد.

در این گروه مس سرچشمه هم موفق شد با نتیجه یک بر صفر نفت مسجد سلیمان را شکست بدهد و جای این تیم را در رده دوم جدول بگیرد. مس با این پیروزی 40 امتیازی شد تا شانس صعود به لیگ برتر را برای خود زنده نگه دارد. تیم فوتبال ماشین سازی هم با شکست برابر گل گهر به لیگ دسته دوم سقوط کرد.

در گروه دوم، تیم صدرنشین صنعتی خوزستان مقابل راهیان کرمانشاه با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا بهترین فرصت خود را برای افزایش امتیاز با سایر تیم‌ها از دست بدهد. از سوی دیگر تیم شهرداری تبریز به لطف حضور نیافتن تیم برق شیراز با نتیجه 3 بر صفر، برنده مسابقه این هفته اعلام شد تا با 43 امتیاز به صدر گروه دوم راه یابد. تیم راهیان کرمانشاه هم با پیروزی امروز خودش را به رده دوم جدول این گروه رساند تا یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر باشد. تیم فوتبال یاآوران شلمچه هم با نتیجه یک بر صفر مقابل پاس همدان شکست خورد تا سقوطش به دسته دوم قطعی شود.

نتایج هفته بیست و سوم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

گروه الف

* پارسه 4 - ابومسلم مشهد صفر

* مس سرچشمه یک - نفت مسجد سلیمان صفر

* اتکای گلستان 2 - سنگ آهن بافق صفر

* گل گهر سیرجان 3 - ماشین سازی تبریز صفر

* گسترش فولاد تبریز 4 - شهرداری اراک یک

* شاهین بوشهر یک - نساجی مازندران صفر

* استقلال اهواز 2 - الوند همدان 2



جدول رده‌بندی گروه الف:

1- گسترش فولاد تبریز 49 امتیاز

2- مس سرچشمه 40 امتیاز

3- الوند همدان 39 امتیاز 13+ (یک بازی کمتر)

4- نفت مسجد سلیمان 39 امتیاز 9+

5- گل‌گهر سیرجان 38 امتیاز 4+

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13- شهرداری اراک 20 امتیاز

14- ماشین سازی تبریز 13 امتیاز

گروه ب

* نیروی زمینی یک - مس رفسنجان صفر

* فولاد یزد یک - شهرداری بندرعباس صفر

* سایپا شمال صفر - ایرانجوان بوشهر صفر

* پاس همدان یک - یادآوران شلمچه صفر

* راهیان کرمانشاه یک - صنعتی خوزستان صفر

* ملی حفاری اهواز 2 - شهرداری یاسوج 2

* شهرداری تبریز 3 - برق شیراز صفر ( به دلیل حضور نیافتن تیم برق)



جدول رده‌بندی گروه ب:

1- شهرداری تبریز 43 امتیاز

2- صنعتی خوزستان 42 امتیاز

3- شهرداری یاسوج 41 امتیاز

4- راهیان کرمانشاه 40 امتیاز

5- پاس همدان 38 امتیاز

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13- برق شیراز 19 امتیاز

14- یادآوران شلمچه 13 امتیاز