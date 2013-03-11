اعضای جدید هیئت نظارت بر چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا سمنان تعیین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احکام صادره آقایان عبدالرحمان رستمیان، علیرضا خسروی و غلامرضا کاتب به عنوان اعضای هیئت نظارت بر چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سمنان انتخاب و معرفی شدند.

رستمیان، خسروی و کاتب به ترتیب نمایندگان مردم شهرستان های دامغان، سمنان، مهدیشهر، سرخه، گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی هستند.

فعالیت رسمی این هیئت از زمان صدور حکم آغاز و تا پایان برگزاری و تایید صحت انتخابات ادامه دارد.

به گزارش مهر، ثبت نام نامزدهای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر، روستا و شهرک همزمان با سراسر کشور از 17 فروردین ماه سال آینده آغاز و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

این انتخابات در روز 24 خرداد ماه سال 92 همزمان با انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می شود.

انتخاب اعضای هیئت نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام گرفت و بالطبع اعضای هیئت نظارت شهرستانی نیز انجام می گیرد و برای افراد حکم صادر خواهد شد.