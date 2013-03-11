اعراب به جای حمایت تسلیحاتی از مخالفان سوری برای مقاومت فلسطین سلاح ارسال کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شیخ نبیل قاووق معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان گفت: برخی گروهها در لبنان همواره به دنبال ایجاد مشکل و دامن زدن به بحرانها هستند.

وی افزود: قانون دهه شصت را با هدف تحت فشار قرار دادن اکثریت استخراج کرده اند، با اینکه می دانند برگزاری انتخابات پارلمانی مطابق این قانون غیرممکن است.

قاووق بیان کرد: حزب الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد لبنان(به رهبری میشل عون) مخالف دیکته های آمریکا هستند.

قاووق گفت: دامن زدن به فتنه مذهبی به منظور تضعیف مقاومت به نفع رژیم صهیونیستی است و حزب الله مصمم به برخورد با آن به منظور گرفتن فرصت از دشمن است.

وی افزود: اینکه مقاومت را عامل فتنه مذهبی معرفی می کنند درست نیست، زیرا مقاومت فرا مذهبی و طایفه ای حرکت می کند و هم اکنون در صفوف مقاومت اهل تسنن، شیعیان، مسیحی ها و دروزی ها حضور دارند و در واقع مقاومت، ملی است و هزاران مبارز از مذاهب مختلف در صورت جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان در کنار حزب الله و جنبش امل خواهند جنگید.

قاووق گفت: اینکه موضع ما درباره سوریه را عامل مشکلات مذهبی معرفی می کنند نیز درست نیست، زیرا این مشکلات قبل از بحران سوریه وجود داشته است و برخی همسو با آمریکا حرکت می کنند.

وی در ادامه با اشاره به اوضاع سوریه افزود: برخی کشورهای عربی و منطقه ای با کینه توزی مانع هر گونه گفتگو هستند و با کمکهای مالی و تسلیحاتی به مشکلات دامن می زنند.

قاووق بیان کرد: کشورهای عربی روابط خود با سوریه را قطع کرده اند، اما روابط خود با رژیم صهیونیستی را قطع نکرده اند،این کشورها به جای ارسال سلاح به سوریه برای مقاومت فلسطین سلاح اعزام کنند.