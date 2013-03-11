جاده چالوس 5 روز یکطرفه می شود

سرهنگ همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حجم فزایند سفر در تعطیلات نوروز92 و افزایش ظرفیت تردد محورهای مواصلاتی به منظور ارتقا ضریب ایمنی و ایجاد کشش و روانی ترافیک از 24 اسفند 91 تا 16 فروردین 92 محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عبور و مرور در جاده های کشور اعمال می شود.

وی افزود: بر این اساس عبور و مرور انواع موتورسیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی برون شهری کشور ممنوع است.

وی گفت: همچنین در تمامی محورهای برون شهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می‌شود، عبور و مرور انواع تریلر،‌ کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل از وسایل نقلیه فقط در راه‌هایی اعمال می‌شود که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می‌شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال را دارند.

سرهنگ شریفی تصریح کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع خواهد بود.

وی اظهار داشت: تردد انواع وسایل نقلیه در محور کرج – چالوس در روزهای 4، 9، 13، 14 و 16 فروردین سال 92 از ساعت 12 ظهر الی یک بامداد بعد از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع خواهد بود.

وی گفت: تردد انوع وسایل نقلیه از ساعت 15 الی 24 روزهای فوق از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

فرمانده پلیس راه استان البرز تاکید کرد: رانندگان وسایل نقلیه‌ای که در طول مسیر محدودیت در حرکتند، موظفند به نحوی برنامه ریزی و تردد نمایند که قبل از ساعت اجرای محدودیت از جاده عبور کنند در غیر اینصورت از حرکت آنان جلوگیری بعمل می‌آید.

شریفی گفت: رانندگان وسایل نقلیه باربری و حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی هنگامیکه فاقد بار می‌باشند در محورهایی که محدودیت تردد تریلر، کامیون و کامیونت اعمال می‌گردد مجاز به تردد نمی‌باشند.

