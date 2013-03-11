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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۷

تمدن خبر داد:

تحویل روزانه پنج هزار واحد مسکن تا پایان سال جاری در استان تهران

تحویل روزانه پنج هزار واحد مسکن تا پایان سال جاری در استان تهران

شهریار - خبرگزاری مهر: استاندار تهران از تحویل روزانه پنج هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال جاری در شهرستانهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح تقاطع سپاه شهرستان شهریار اظهار داشت: پروژه تقاطع غیرهمسطح سپاه به عنوان یکی از پروژه های مهر ماندگار بود که به دلیل وجود معارضین و عدم اعتبارات کافی طی چند سال گذشته راکد مانده بود.

وی افزود: در این زمینه از 15 فروردین سال جاری به همت مسئولان استانی و شهرستانی، پروژه مربوطه تکمیل و در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه احداث و افتتاح شد.

این مسئول همچنین به افتتاح 11 هزار و 700 واحد مسکن مهر در پاکدشت و نقاط دیگر استان تهران اشاره و عنوان کرد: استانداری تهران آمادگی دارد از امروز تا پایان اسفندماه روزانه پنج هزار واحد مسکن را به شهروندان استان تهران تحویل دهد.

تمدن در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: بیش از چهار میلیون و 200 هزار واحد مسکن طی دولتهای نهم و دهم در استان تهران احداث شده و بخشی از آن نیز در دست احداث است که این مسئله نقش موثری در کنترل بازار مسکن داشته است.

این مسئول از افتتاح چندین پروژه دیگر در حوزه راه و شهرسازی استان خبر داد و اضافه کرد: پروژه های مختلف در حوزه راه و شهرسازی در سطح استان تهران در دست احداث است که به زودی افتتاح می شود و شهروندان می توانند از آن استفاده کنند.

 

کد مطلب 2016587

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