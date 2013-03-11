تحویل روزانه پنج هزار واحد مسکن تا پایان سال جاری در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح تقاطع سپاه شهرستان شهریار اظهار داشت: پروژه تقاطع غیرهمسطح سپاه به عنوان یکی از پروژه های مهر ماندگار بود که به دلیل وجود معارضین و عدم اعتبارات کافی طی چند سال گذشته راکد مانده بود.

وی افزود: در این زمینه از 15 فروردین سال جاری به همت مسئولان استانی و شهرستانی، پروژه مربوطه تکمیل و در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه احداث و افتتاح شد.

این مسئول همچنین به افتتاح 11 هزار و 700 واحد مسکن مهر در پاکدشت و نقاط دیگر استان تهران اشاره و عنوان کرد: استانداری تهران آمادگی دارد از امروز تا پایان اسفندماه روزانه پنج هزار واحد مسکن را به شهروندان استان تهران تحویل دهد.

تمدن در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: بیش از چهار میلیون و 200 هزار واحد مسکن طی دولتهای نهم و دهم در استان تهران احداث شده و بخشی از آن نیز در دست احداث است که این مسئله نقش موثری در کنترل بازار مسکن داشته است.

این مسئول از افتتاح چندین پروژه دیگر در حوزه راه و شهرسازی استان خبر داد و اضافه کرد: پروژه های مختلف در حوزه راه و شهرسازی در سطح استان تهران در دست احداث است که به زودی افتتاح می شود و شهروندان می توانند از آن استفاده کنند.