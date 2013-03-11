سجاد رحمانی، مدیر فنی و اجرایی هفته‌نامه پنجره در توضیح جمع‌آوری سالنامه این هفته‌نامه از روزنامه‌فروشی‌ها گفت: پس از آنکه این سالنامه شنبه 19 اسفند همراه با شماره جدید هفته‌نامه راهی کیوسک‌های فروش مطبوعات شد، برخی از مخاطبان مجله ضمن تماس با روابط عمومی این نشریه از چاپ تصویر نه چندان مناسبی از رئیس جمهور، ابراز ناخشنودی کردند و ما تصمیم گرفتیم به احترام مخاطبان و آقای احمدی‌نژاد، جلد مجله را تغییر داده و طی روزهای آینده با جلد جدید به دست خوانندگان برسانیم.

سالنامه پنجره با انتخاب یک تصویر سیاه و سفید و نمایی درشت از چهره محمود احمدی‌نژاد برای روی جلد خود، تیتر «خسته نباشید آقای رئیس» را نیز روی همین تصویر درج کرده است.

برخی رسانه‌ها از جمع‌آوری هفته‌نامه پنجره از روی پیشخوان روزنامه‌فروشی‌ها به دلایل نامعلوم خبر داده بودند که به گفته رحمانی، این کار با هماهنگی دست‌اندرکاران و مسئولان نشریه و از سوی سازمان توزیع هفته‌نامه «پنجره» صورت گرفته و ارتباطی به نهادهای مسئول در حوزه مطبوعات ندارد.

مدیر فنی و اجرایی هفته‌نامه پنجره در پایان گفت: تغییر جلد پنجره ظرف چند روز آینده انجام شده و این سالنامه با جلد جدید به دست مخاطبان خواهد رسید.