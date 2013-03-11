فاصله زيادي با اخلاق انتخاباتي داريم/ لزوم نهادينه شدن فرهنگ انتخاب درست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعيلي، ظهر دوشنبه در همايش "فرهنگ سازي اخلاق انتخاباتي از ديدگاه حضرت امام خميني(ره)" اظهار داشت: در كشورهاي غربي و نظام دموكراتيك غرب به دنبال دموكراسي نخبگان هستند و دموكراسي عمومي را ضد نظام خود مي دانند.

وي يادآور شد: در كشور ما كه مبتني بر مردم سلاري ديني است، در زمينه سياسي و بقاء نظام يك راي و يك نفر با انتخاب خود مي تواند سرنوشت اساسي كشور را رقم بزند.

اسماعيلي افزود: اصول و مفاهيم فرهنگ دموكراسي را شوراي نگهبان تعيين مي كند اما اصول پردازش به اين اصول براي رسيدن به مفهموم دموكراسي مهم است.

وي با اشاره به اولين دوره انتخابات آمريكا عنوان كرد: هيلاري كلينتون با توجه به اينكه رقيب مهم اوباما بود، با توجه به مصالح كشور آمريكا از سوي اوباما به عنوان وزير امور خارجه انتخاب شد و اوباما در مراسم توديع و معارفه كلينتون، رقيب خود را براي پست وزارت امور خارجه اصلح بيان كرد اما ما كه با قانون و شرع اسلام روبرو هستيم، براي حفظ قدرت يكديگر را تخريب مي كنيم.

وي با اشاره به فلسفه جمال الدين اسد آبادي در مورد سياست گفت: اين سياستمدار بزرگ كه سفرهاي زيادي به كشورهاي غربي داشته، در بينش خود و نگاه نسبت به غرب چنين برداشت مي كند كه "در غرب اسلام را يافتم و در شرق تنها مسلمان بودن"، يعني ما در سياست و كليات بعضا از اسلام و قوانين حكومت حضرت علي (ع) دوريم در حاليكه در كشورهاي غربي بسته بر منافع خود از اين قوانين پيروي مي كنند.

اسماعيلي، نبود اخلاق انتخاباتي را، هم براي انتخاب شونده و هم براي انتخاب كننده، يك آفت دانست و افزود: در كشور ما متاسفانه هم انتخاب كنندگان و هم كانديداها با اخلاق سياسي و انتخابات فاصله زيادي دارند.

حقوقدان شوراي نگهبان عنوان كرد: شوراي نگبهان با توجه به ديدگاه مقام معظم رهبري فعاليت مي كند و هرگز تحت تاثير بوقهاي تبليغاتي كانديداها و احزاب سياسي قرار نخواهد گرفت و در پي تخريب كانديداها از هر جناح و حزبي نيست.

بداخلاقي انتخاباتي شاخص ترين آفت انتخابات 35 سال گذشته

وي ادامه داد: با توجه به بررسي انتخاباتي كه در طول 35 سال قبل انجام شده، همه انتخابات هاي برگزار شده، تنها متكي به احزاب بوده و بد اخلاقي، تخريب و دور زدن رقبا از شاخص ترين آفتهاي آن بوده است.

اسماعيلي افزود: بر فعاليت شوراي نگهبان بعضا ايراداتي گرفته شده اما با توجه به عملكرد اين نهاد، نقاط قوت نيز كم نيست.

وي يادآور شد: در تمام كشورها نهادي همچون شوراي نگهبان وجود دارد اما در روند و سيستم رد صلاحيت و غربالگيري از كانديداهاي اصلح تفاوتي ديده مي شود.

اسماعيلي خطاب به دانشجويان عنوان كرد: در انتخابات پيش رو بايد تمام فكر و تلاش شما انتخاب كانديداي اصلح باشد و با فرهنگ سازي بين آحاد مردم آنها را در انتخاب فرد شايسته ياري و كمك كنيد.

به جاي انتخاب فرد، ديدگاه فرد درباره مصالح نظام انتخاب شود

عضو حقوقدان شوراي نگهبان اظهار داشت: هر فردي كه توسط ملت انتخاب مي شود در سرنوشت هشت سال آينده كشور تاثيرگذار است، پس بايد با فرهنگ انتخاب درست و نه پايبندي بر شعار و اشخاص، رئيس جمهور آينده را انتخاب كرد.

وي با اشاره به دانشجويان و نقش آنها در بصيرت سياسي ملت گفت: شما دانشجويان مي توانيد با بينش و تفكر خود، بلوغ سياسي جامعه را ارتقا و روند برگزاري انتخابات را با دست خود رقم زنيد.

اسماعيلي بيان داشت: اگر ملتي بلوغ سياسي داشت و داراي بينش و بصيرت سياسي بود، بين شعار منحرف و افراد اصلح و منفت نظام تميز قائل خواهد شد.

وي افزود: با بررسي و كسب تجربيات از انتخابات گذشته مي توان در اين انتخابات هم سربلند بيرون آمد زيرا دشمنان داخلي و خارجي از هم اكنون در حال برنامه ريزي براي عدم مشارت و عدم انتخاب اصلح هستند.